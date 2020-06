Polícia Oito pessoas são presas em São Luiz Gonzaga em ação de combate ao tráfico de drogas

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Oito pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (16) em São Luiz Gonzaga, na Região das Missões do Estado, em ação de combate ao tráfico de drogas. A ofensiva contou com a parceria de policiais civis Delegacia Repressão às Ações Criminosas Organizadas em cooperação com a Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia do Exército.

Os agentes realizaram o cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão na cidade de São Luiz Gonzaga, visando ao combate aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Durante as buscas, ainda outras quatro pessoas foram presas em flagrante delito por crime de tráfico de drogas. No total, oito pessoas foram presas.

As investigações em torno de um grupo criminoso sediado no bairro Floresta, em São Luiz Gonzaga, começaram há cerca de um ano e apuraram que os criminosos usavam um estabelecimento empresarial de pequeno porte (bar) para disfarçar o tráfico de drogas.

No entorno do bar, havia ainda outros pontos de venda de drogas, localizados em residências de integrantes do grupo criminoso, sendo que num desses locais quatro pessoas foram presas em flagrante delito em poder de drogas e balança de precisão.

Durante as investigações, que se iniciaram no início deste ano de 2020, os policiais conseguiram apreender diversas porções de drogas em poder de usuários que compravam nos locais de venda.

Além das prisões, a operação policial ainda apreendeu objetos furtados e receptados pelos criminosos, além de bens adquiridos com a renda do tráfico – entre eles, três motocicletas foram apreendidas.

