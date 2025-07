Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem número recorde de novas empresas no primeiro semestre

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

Estatística aponta a abertura de 155.118 negócios no período. (Foto: Freepik)

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS) registrou a abertura de 155.118 empresas durante o primeiro semestre deste ano, maior número para o período desde 2003, quando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) passou a produzir a estatística. Desse total, 122.143 novos negócios são da modalidade microempreendedor individual (MEI), o que representa quase 79%.

Nos seis primeiros meses do ano passado foram abertos 124.197 empreendimentos – desempenho superado em praticamente 25%. O mesmo intervalo foi marcado pela formalização de 98.845 MEI, o que indica uma evolução comparativa de 23,5% nesse segmento.

Na análise por perfil de atividade destaca-se no topo o setor de serviços, com 113.170 empresas abertas no primeiro semestre deste ano. Depois aparece o comércio com 29.213, seguido pela indústria com 12.969.

Conforme o titular da Sedec, Ernani Polo, a marca inédita na série histórica é resultado de ações que tem sido implementadas com foco na modernização e desburocratização do Estado:

“Estamos trabalhando para a melhoria do ambiente de negócios no Rio Grande do Sul, esse é também um dos pilares do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável. O governo tem atuado de forma constante para desburocratizar processos, atrair investimentos e oferecer aos empreendedores as condições ideais para expandirem suas atividades e gerarem empregos”.

A presidente da JucisRS, Lauren Momback Mazzardo, destaca que este recorde está atrelado aos programas de incentivo em parceria com o governo do Estado, secretarias e entidades:

“É importante frisar que esse aumento significativo está ligado ao ambiente favorável de negócios que vem sendo disponibilizado aos empreendedores no estado. Os programas permitem que novas empresas sejam abertas em poucos minutos com geração de empregos e renda, contribuindo para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul.”

O “Tudo Fácil Empresas” é um dos exemplos que permite a abertura de empresas de baixo risco ambiental e sanitário em até dez minutos, de forma gratuita e sem burocracia. A ferramenta pode ser acessada pelo Portal de Serviços no site da jucisrs.rs.gov.br. No semestre passado, foi responsável pela abertura de 10.452 empresas.

Já o “Tá Na Mão Empresas” disponibiliza a novas empresas a possibilidade de abertura por meio do aplicativo de mensagens. O programa foi lançado em agosto de 2024 e tem por base perguntas e respostas no chat (sala virtual de conversas) do aplicativo.

Total de empresas constituídas no primeiro semestre (série histórica)

– 2003: 19.203.

– 2004: 21.528.

– 2005: 22.466.

– 2006: 20.760.

– 2007: 21.542.

– 2008: 24.623.

– 2009: 24.786.

– 2010: 37.309.

– 2011: 39.517.

– 2012: 46.499.

– 2013: 50.318.

– 2014: 30.328.

– 2015: 57.468.

– 2016: 62.170.

– 2017: 60.905.

– 2018: 81.133.

– 2019: 92.747.

– 2020: 84.655.

– 2021: 124.338.

– 2022: 121.474.

– 2023: 121.281.

– 2024: 124.197.

– 2025: 155.118.

(Marcello Campos)

