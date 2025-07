Rio Grande do Sul Homicídios e latrocínios no primeiro semestre caem quase 30% no RS; feminicídios sobem 20%

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

Estatísticas constam em relatório oficial divulgado nessa segunda-feira (7). (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Relatório divulgado nessa segunda-feira (7) pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) aponta uma queda de 28% nos casos de roubo com morte e de 27% nos homicídios no Rio Grande do Sul durante o primeiro semestre, em relação a igual período do ano passado. A exceção foram os feminicídios, que cresceram 20% na mesma linha comparativa.

Foram 549 assassinatos de janeiro a junho, contra 750 nos primeiros seis meses de 2024. Os latrocínios, por sua vez, chegaram a 13, ante 18 no intervalo correspondente do ano passado. Já as mortes de mulheres por questões de gênero continuaram desafiando a sociedade e o poder público, passando de 30 a 36.

Os crimes contra o patrimônio (assaltos, furtos etc.) também apresentaram redução. Enquanto os ataques a agências bancárias despencaram 74% (de 19 ocorrências para cinco), os roubos a pedestres apresentaram redução de 21% (7.978 registros para 6.335) e os registros envolvendo veículos tiveram baixa de 3,3% (1.197 para 1.057).

No transporte coletivo, a retração foi de 16% (174 para 146). O mesmo índice se verificado nos assaltos a estabelecimentos comerciais (2.514 incidentes para 2.118).

A zona rural esteve inserida nesse movimento de retração. Os indicadores de furto de gado (abigeato) mantiveram a tendência de queda, confirmada a cada semestre. Esse tipo de ocorrência caiu 13% no comparativo entre os primeiros semestres deste e do ano anterior: 1.657 para 1.443.

Junho

Na análise isolada de junho foi constatada uma queda de 12% nos homicídios, passando de 97 para 85 o número de vítimas no sexto mês, comparando-se 2024 e 2025. Os feminicídios subiram: dois casos nos 30 dias finais do semestre do ano passado, contra seis em igual intervalo de 2025. Já os latrocínios, sem registros em junho do ano passado, chegaram a quatro no mês passado.

Nos crimes contra o patrimônio, o abigeato abrangeu 245 registros em junho, frente aos 319 de 2024, uma diminuição de 23%. Outro indicador com redução expressiva (-71%) foi o de roubo a estabelecimentos bancários: dois casos em junho de 2025 ante sete em 2024.

A queda nos roubos a pedestres, por sua vez, foi de 16%: 907 em junho do ano passado, contra 1.081 no sexto mês deste ano. Em estabelecimentos comerciais, o aumento foi de 19%, pulando de 299 para 356. Os dados completos estão disponíveis de forma detalhada para qualquer cidadão, por meio do site ssp.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

