Porto Alegre Voos internacionais quase triplicam no Aeroporto Salgado Filho desde a retomada completa de suas atividades

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Unidade permaneceu fechada ou com funcionamento parcial durante quase dez meses. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Arquivo Secom-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Informações divulgadas pela concessionária Fraport Brasil mostram que o número de voos internacionais com decolagem no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, quase triplicou no primeiro semestre. A unidade localizada na Zona Norte teve sua reabertura completa em dezembro, após quase dez meses de paralisação e funcionamento parcial devido à enchente de maio do ano passado.

“Após a recuperação da pista comprometida, foram criadas ou retomadas oito rotas diretas entre a capital gaúcha e cidades de outros países”, ressalta a empresa, que administra o estabelecimento desde 2018.

As dez partidas semanais registradas em janeiro saltaram para 27 em junho, o que representa um crescimento de 170%. Os destinos são variados e atendem aos pedidos dos passageiros: há conexões diretas para Buenos Aires (Argentina), Lima (Peru), Santiago (Chile) e Lisboa (Portugal), por exemplo.

O governo do Estado atribuiu o “reaquecimento” do Salgado Filho a fatores como os investimentos realizados pela Campanha Nacional do Turismo, lançada em 2024 no âmbito do “Plano Rio Grande” e que garantiu um aporte de R$ 30 milhões em ações para ampliar o interesse dos viajantes e projetar o Estado como destino de passeio.

A retomada das conexões internacionais tem potencial para impulsionar o turismo no Rio Grande do Sul, facilitando o acesso de visitantes estrangeiros ao Estado, além de estimular a economia local por meio da hotelaria, gastronomia, comércio e outros serviços.

“O setor corporativo também é diretamente beneficiado pela a ampliação da malha aérea, ao oferecer mais alternativas e maior comodidade para quem se desloca para tratar de negócios”, acrescenta o governo gaúcho.

Mais confiança

“A ampliação das conexões internacionais a partir de Porto Alegre é um reflexo direto da retomada do nosso turismo e da crescente confiança no potencial do Rio Grande do Sul como destino estratégico. Ter voos regulares para países como Portugal, Panamá, Chile, Peru e Argentina fortalece não só o fluxo de visitantes, mas também abre portas para novos investimentos, parcerias e intercâmbios culturais e comerciais”, afirmou o titular da Secretario Estadual de Turismo (Setur), Ronaldo Santini.

“Essa malha aérea mais robusta facilita o acesso ao nosso Estado, impulsiona as economias locais e reforça o posicionamento do Rio Grande do Sul como protagonista no turismo nacional e internacional. É um avanço importante, que mostra como a integração com o mundo também passa pela valorização e modernização da nossa infraestrutura”, concluiu.

O gerente de Aviação Comercial da Fraport Brasil, Pedro Navega, pontuou a importância da relação de confiança com as empresas aéreas, além da parceria com a Secretaria de Turismo (Setur). “O crescimento é fruto de muito esforço coletivo e de negociações extensas e incansáveis com as empresas aéreas.”

“Esse incremento acelerado confirma o que já era claro: a gigantesca capacidade do Rio Grande do Sul de não apenas se reerguer, mas de se consolidar como uma das maiores economias do Brasil, e de vital importância para a aviação do país. Não à toa retomamos rotas como Panamá com Copa, Lisboa com TAP, Argentina com Aerolíneas e Chile com Sky. Também ampliamos a oferta, com Gol para Argentina, Azul para Bariloche e Latam, que não só retomou para Lima e Santiago, mas vai também inaugurar uma rota para Buenos Aires e ampliar consideravelmente sua malha doméstica em Porto Alegre”, avaliou Navega.

Rotas reativadas e ampliadas

Ainda no final de 2024, a Copa Airlines reativou a rota entre Porto Alegre e Cidade do Panamá, com quatro voos semanais. Em janeiro de 2025, a Latam voltou a operar a ligação entre a capital gaúcha e Santiago, no Chile, além de retomar os voos para Lima, no Peru, ambas com três decolagens semanais.

A imagem mostra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o CEO da Fraport, Stefan Schulte, caminhando em uma pista de aeroporto, sendo aplaudidos por funcionários em ambos os lados. Ao fundo, à esquerda, há um avião da Azul Linhas Aéreas. O céu está claro e azul. A cena parece ser a reabertura ou um evento importante no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, dado o contexto da imagem.

Aumento de voos e conexões internacionais são destaques após reabertura do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre – Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Em março, a conexão com Buenos Aires foi restabelecida pela Aerolíneas Argentinas, também com três voos por semana. Em maio, a Gol Linhas Aéreas passou a operar o mesmo trecho e, até setembro, a Latam deve inaugurar uma nova rota direta para a capital argentina.

Em abril, a TAP Air Portugal retomou os voos entre Porto Alegre e Lisboa, também com frequência de três vezes por semana. A operação havia sido suspensa após as enchentes que afetaram o Estado em 2024.

No período do inverno, duas rotas sazonais passam a ser operadas: a Azul oferece voos entre Porto Alegre e Bariloche, na Argentina, enquanto a Sky Airline realiza voos para Santiago, no Chile. Mais opções de voo estão previstas para julho, com expectativa de chegar a 33 frequências semanais.

Além de encurtar distâncias e oferecer maior conforto aos passageiros, a ampliação da conectividade aérea reforça o posicionamento do Rio Grande do Sul como destino turístico e de negócios no cenário internacional.

Malha aérea regional

Somente no último ano, o governo Eduardo Leite investiu R$ 33,3 milhões nos aeroportos regionais. Com o fortalecimento da aviação regional, realizando investimentos estratégicos, a iniciativa busca ampliar a conectividade entre as regiões, impulsionar o turismo e oferecer alternativas de locomoção pelo Rio Grande do Sul.

Entre terça e quinta-feira (1 a 3.7), o governo do Estado realizou apresentação da parceria público-privada (PPP) dos aeroportos Lauro Kortz, em Passo Fundo, e Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo, para investidores no escritório da Invest RS em São Paulo.

Além disso, desde 2019, o Estado tem promovido melhorias no setor da aviação regional. Por meio de atualizações no Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR-RS), foram simplificadas as operações de empresas aéreas e reduzidos os custos do mercado, permitindo assim ampliar a oferta de voos para o interior.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/voos-internacionais-quase-triplicam-no-aeroporto-salgado-filho-desde-a-retomada-completa-de-suas-atividades/

Voos internacionais quase triplicam no Aeroporto Salgado Filho desde a retomada completa de suas atividades

2025-07-07