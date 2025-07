Porto Alegre Obras em comportas de Porto Alegre são retomadas nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

Até a cheia histórica de 2024, o sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre contava com 14 comportas. Foto: Luciano Lanes/PMPA Até a cheia histórica de 2024, o sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre contava com 14 comportas. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) retoma nesta terça-feira (8) as obras nas comportas do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre. As intervenções, iniciadas em sete passagens no final do mês de maio, haviam sido interrompidas no último dia 20 de junho, em razão do aumento no nível do Guaíba.

A partir de agora, as equipes atuarão na comporta 8, localizada no dique da avenida Castelo Branco. Ela será extinta, por meio da construção de uma barreira de proteção em concreto armado. Os primeiros passos serão a execução de estacas, com perfuração do solo, e preenchimento com armaduras de aço e concreto para sustentação da nova estrutura.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que uma das três faixas da avenida Castelo Branco, no sentido interior-capital, será bloqueada das 10h às 16h. A EPTC acompanhará o andamento dos trabalhos e fará a orientação do trânsito na região para minimizar os impactos na fluidez e garantir a segurança viária.

Até a cheia histórica de 2024, o sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre contava com 14 comportas. Destas, três já foram extintas, por meio de obras de fechamento definitivo (passagens 3, 5 e 7). Outras quatro passam pelo mesmo processo: os portões 8, 9, 10 e 13.

Já as comportas 11, 12 e 14 têm obras em andamento para a substituição dos portões, que foram reprojetados para atender às características da região, onde há influência do rio Jacuí. O investimento é de R$ 11 milhões. A previsão é de que as intervenções sejam concluídas até o primeiro trimestre de 2026.

Os portões 1, 2, 4 e 6, localizados no Muro da Mauá, tiveram melhorias de vedação e mobilidade e já operam de forma adequada.

