Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

O Zé Delivery, maior aplicativo de entrega de bebidas do Brasil, se juntou com a cerveja gaúcha Polar para ajudar quem mais precisa neste inverno por meio do Delivery de Agasalho.

Os consumidores de Porto Alegre e Região Metropolitana podem garantir a sua cerveja gelada e ainda optar por doar roupas para a Campanha do Agasalho dos Guris. Quem quiser ajudar garante 20% de desconto na compra de Polar pelo app. No momento em que o Zé Delivery realizar a entrega, o entregador também retira o agasalho direto na casa do consumidor e leva para o ponto de coleta.

“Polar é a cerveja que sempre esteve ao lado dos gaúchos e desde o começo dessa crise estamos buscando soluções para ajudar a amenizar os impactos na nossa região. Todos os anos enfrentamos um inverno rigoroso e não podemos deixar que o isolamento social iniba a solidariedade dos gaúchos”, afirmou João Pedro Fagundes, gerente de marketing da Polar.

“Acabamos de chegar em Porto Alegre e queremos mostrar que é possível, e muito fácil, ajudar o próximo e ainda garantir sua cerveja gelada sem sair de casa. Este é o momento de mostrar nossa solidariedade e manter a tradição das campanhas que ajudam os mais necessitados”, comentou Claudio Azevêdo, Head de Growth e Marketing do Zé Delivery.

