Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

Com 142,9 mil veículos emplacados, janeiro registrou um aumento de vendas de 12,9% na comparação com o mesmo mês do ano passado. (Foto: Divulgação)

Com 142,9 mil veículos emplacados, janeiro registrou um aumento de vendas de 12,9% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O crescimento não é reflexo, porém, aumento de demanda, segundo o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Márcio de Lima Leite.

Segundo o executivo, deve-se a uma base de comparação baixa, já que em janeiro de 2022 as fábricas de veículos estavam mais afetadas pela falta de componentes do que hoje.

“A demanda dá sinais de desaceleração em 2023”, destacou Leite durante a apresentação dos resultados do setor esta manhã. O nível de estoques manteve-se praticamente inalterado no primeiro mês do ano em relação ao fim de 2022, com volume suficiente para 38 dias de vendas.

Já a produção alcançou 152,7 mil veículos em janeiro, uma alta de 5% na comparação com o mesmo mês de 2022. Leite considerou o resultado um “discreto aumento que precisa, de toda forma, ser comemorado”.

O avanço também se deve a uma base pequena de comparação. Segundo o executivo, a produção de veículos no primeiro mês do ano seguiu o ritmo de um período marcado por incertezas na esfera da política macroeconômica e pela demanda mais fraca, provocada por concentração de gastos no orçamento das famílias, como IPTU e matrículas nas escolas.

A indústria de caminhões também registrou desaceleração em razão da queda de demanda. No início de janeiro, entrou em vigor nova regra de emissões para veículos pesados. Como sabiam que a inclusão de equipamentos de controle de emissões provocaria aumento de preços nos novos veículos, os frotistas anteciparam as compras no fim do ano passado.

Exportações

A exportação de veículos seguiu em janeiro a tendência de crescimento registrada nos meses anteriores. O embarque de 33 mil unidades representou um avanço de 19,3% em relação a janeiro de 2022.

O mercado da Argentina, que registrava tendência de queda até o fim de 2022, reagiu no mês passado. Por outro lado, Leite disse estar preocupado com uma retração média de 20% em dois mercados importantes: Chile e Colômbia.

A receita obtida com a exportação de veículos somou US$ 709,1 milhões em janeiro, alta de 28%. O nível de estoques manteve-se praticamente inalterado no primeiro mês do ano em relação ao fim de 2022. As informações são do jornal Valor Econômico.

