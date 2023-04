Colunistas Demissão de general do GSI dá novo gás a pedido de CPMI no Congresso

Por Leandro Mazzini | 20 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O general e a CPI

O pedido de demissão do general Gonçalves Dias da direção do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI) após as revelações das imagens da CNN de que ele estava dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de Janeiro, e não deu voz de prisão a alguns vândalos criminosos, deram gás novamente ao pedido de CPMI no Congresso Nacional que pretende investigar o caso. A oposição comemora as cenas, enquanto o Governo trata com muita cautela, e defende o militar da reserva. O caso reforçou a tese dos bolsonaristas – ainda sem prova alguma – de que havia infiltrados do PT na quebradeira do Palácio, o que motivou o pedido da Comissão. Até ontem à noite a lista tinha 193 assinaturas de deputados e 37 de senadores. São necessárias 171 e 27, respectivamente, para a abertura da investigação pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco.

Oposição por oposição

A base bolsonarista distribuída em diferentes partidos esboça cometer o mesmo erro do PT quando oposição: a oposição pela simples oposição, e não ajudando o Brasil a votar questões importantes. Numa estratégia, os deputados bolsonaristas esvaziaram cinco comissões ontem e derrubaram as pautas. Nada andou para as de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Direitos Humanos, Constituição e Justiça, entre outras.

Juiz dos juízes

O advogado Willer Thomaz, ligado a importantes senadores e ao clã Bolsonaro, está tentando conquistar uma vaga no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Um dos principais cabos eleitorais de Willer é o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho.

Profissão de risco

O Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais promove um importante cerco contra o assédio e violência contra jornalistas em suas profissões. Por ora, em debates e conscientização, mas há uma força-tarefa avaliando uma proteção maior. E bem-vinda. Em 2022, foram registrados 376 casos de agressões a jornalistas e veículos de comunicação no Brasil.

Nas alturas

Pesquisas realizadas pelo Instituto Paraná em sete capitais mostram avaliações de prefeitos de capitais nas alturas, entre eles JHC (Maceió), com 74,1%; Bruno Reis (Salvador), aparece com 68%; João Campos (Recife) surge com 66,3%; Hildon Chaves (Porto Velho), com 66,1%; Sebastião Melo (Porto Alegre), com 63,4%; Fuad Noman (Belo Horizonte), com 57,1%.

Fumacê do mal

O mais recente levantamento do Ipec Inteligência sobre o mercado ilegal de cigarros aponta que, em 2022, os “piratas” responderam por 41% de todos os cigarros consumidos no Brasil, sendo que 33% foram contrabandeados, principalmente do Paraguai, e 8% destes produzidos aqui no País. A pesquisa Ipec (antigo Ibope) é divulgada todos os anos pelo Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP).

Nova roupagem

A Associação dos Empreiteiros de Obras Públicas do Paraná tornou-se agora a Associação para o Progresso da Infraestrutura (APEOP). Roupagem mais leve em tempos de tanta desconfiança com construtoras.

ESPLANADEIRA

# Nestor Rocha, do Preservale, lança vídeo para promover o Vale do Café para brasileiro.

# Restaurante Abbraccio lança o Gran Polpettone Sandwich.

# Geólogo Everaldo Gonçalves lança o livro “O fetiche do ouro e a pedra milagrosa na filosofia caipira”.

# Lucas M. Araujo lança edição comemorativa de 10 anos do livro “O Início do Fim”.

# Stone abre mais de 170 vagas de emprego para área comercial.

# O SLS Puerto Madero completa 1 ano de fundação em maio.

# Com e-commerce, 5àsec cresce 46% no 1º trimestre de 2023.

Colaboraram Equipes DF, SP, RJ e BA.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/demissao-de-general-do-gsi-da-novo-gas-a-pedido-de-cpmi-no-congresso/

Demissão de general do GSI dá novo gás a pedido de CPMI no Congresso

2023-04-20