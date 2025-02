Elogiada e criticada

Demitida nesta ça-feira da pasta federal da Saúde, Nísia Trindade foi alvo de diferentes comentários no plenário da Câmara. Enquanto deputados da base do governo elogiaram a atuação da futura ex-ministra, dando destaque às ações de vacinação e reforço médico, parlamentares da oposição teceram críticas, destacando índices negativos atingidos ao longo de sua gestão.

Coleguismo na Esplanada

Indicado como sucessor de Nísia Trindade no Ministério da Saúde, o ministro Alexandre Padilha fez questão de elogiar nas redes sociais o trabalho da colega na Esplanada. O chefe ministerial a descreveu como um “símbolo de compromisso e seriedade” à frente da pasta federal e da Fiocruz, que deixará um legado de reconstrução no SUS.

Retorno ministerial

Ainda que a saída de Nísia tenha sido confirmada nesta terça-feira, Alexandre Padilha somente tomará posse no Ministério da Saúde somente após o carnaval, no dia ço. O atual chefe das Relações Institucionais retornará à pasta federal a qual comandou durante o primeiro governo da ex-presidente Dilma Rousseff, entre 2011 e 2014.

Candidatura descartada

Em entrevista ao Portal Leo Dias, o ex-presidente Jair Bolsonaro tornou a descartar nesta ça-feira a possibilidade da esposa Michelle Bolsonaro concorrer à presidência da República em 2026. Reforçando o que já havia sinalizado anteriormente, o ex-mandatário afirmou que “lutou muito” para que a ex-primeira dama aceitasse participar da corrida pelo Senado.

Questões de família

Jair Bolsonaro confirmou nesta ça-feira a informação de que seu filho 02, Carlos Bolsonaro, não fala com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Para o ex-presidente, a falta de diálogo possui relação com uma “questão” do passado, “talvez” por motivos de ciúmes.

Estrangeiros no Carnaval

Cerca de 286,8 mil turistas internacionais devem desembarcar no Brasil até o próximo dia ço para as festividades do Carnaval de 2025. Do total de estrangeiros chegando ao país, cerca de 25,8% dos visitantes virão da Argentina para participar da festa popular.

Orçamento militar

A CCJ do Senado pode avançar após o Carnaval com a discussão da proposta de emenda à Constituição que estabelece um orçamento mínimo equivalente a 2% do PIB do ano anterior para as Forças Armadas. O texto, do senador Carlos Portinho (PL-RJ), define ainda que as instituições militares deverão investir um percentual de seus gastos opcionais em projetos estratégicos que contribuam para a base industrial da defesa.

Diploma Bertha Luz

No centro dos holofotes após receber premiações e ser indicada ao Oscar pela atuação no filme “Ainda Estou Aqui”, a atriz Fernanda Torres foi indicada pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA) para receber o Diploma Bertha Luz. A honraria é concedida pelo Senado, sempre no mês ço, para mulheres e homens que contribuem para a defesa dos direitos das mulheres no país.

Regime especial

O deputado José Guimarães (PT-CE) apresentou na Câmara uma proposta para prorrogar, por até um ano, o regime aduaneiro especial para empresas exportadoras do RS. O parlamentar argumenta que a extensão do benefício deve conceder mais prazo para as empresas afetadas por chuvas atestarem a exportação de bens pelo sistema excepcional, evitando eventuais sanções.

Protocolo irregular

A Comissão de Agricultura do Senado vota nesta -feira um dos requerimentos que pede a convocação da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, para falar sobre possíveis irregularidades no protocolo de intenções firmado entre o ministério e a empresa Ambipar. O senador Rogério Marinho (PL-RN), autor do pedido, argumenta que a pasta firmou o protocolo com a empresa de gestão ambiental sem cumprir requisitos legais.

Semicondutores on RS

Em roteiro na Malásia, a Invest RS assinou nesta ça-feira um termo de engajamento com a Tellescom Semicondutores através do qual a agência de desenvolvimento gaúcha apoiará uma proposta de instalação de semicondutores no RS. O acordo define os termos do apoio técnico e especializado que a entidade gaúcha oferecerá à companhia para que ela concretize o negócio.

BRDE em Brasília

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul inaugurou nesta ça-feira um escritório de representação em Brasília. A instalação do novo espaço busca ampliar as ações estratégicas da entidade com os parceiros operacionais e fortalecer a presença institucional na capital federal.

Papo de Responsa

A Polícia Civil do RS retomou neste mês, junto ao retorno das aulas, a série de palestras do Programa Papo de Responsa, destinado a crianças e adolescentes. A ação promove apresentações sobre a prevenção à violência, buscando levar cidadania responsável e escolhas conscientes para a vida dos jovens.

Espaços reformados

A prefeitura de Porto Alegre entregará nesta quinta-feira a reforma geral de dois Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas que estavam desativados desde as enchentes de 2024. Os serviços, integrados à rede de atenção da Secretaria Municipal de Saúde, oferecem atendimento psicológico, psiquiátrico, clínico e terapias de grupo, dentre outras atividades para adictos e familiares.

Cultura em POA

Um grupo de trabalho integrado por lideranças da Secretaria de Cultura de Porto Alegre e do Ministério da Cultura vai se reunir no dia ço para destravar, por parte da prefeitura, a liberação de recursos financeiros de emendas parlamentares destinadas à cultura da Capital e ainda não executadas. A líder da pasta municipal, Liliana Duarte, afirma que a pasta pretende liberar os recursos o mais rápido possível, dentro das exigências legais.

Publicidade em prédios

Entrou em discussão no Legislativo porto-alegrense o projeto do vereador Idenir Cecchim (MDB) que permite a colocação ou fixação de veículos de divulgação nos prédios de interesse sociocultural, nos de adequação volumétrica e nos tombados. O parlamentar municipal argumenta que a atual restrição imposta para ações do gênero em espaço deste tipo limita as possibilidades de geração de receita para os proprietários, “que arcam sozinhos com os custos de manutenção e restauração dessas edificações”.