Porto Alegre Dengue: prefeitura de Porto Alegre diz que fará monitoramento em 45 bairros nesta semana

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











O monitoramento das armadilhas de mosquitos Aedes aegypti deverá ser diário na cidade, segundo a prefeitura. Foto: Cesar Lopes/PMPA O monitoramento das armadilhas de mosquitos Aedes aegypti deverá ser diário na cidade, segundo a prefeitura. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde, informa que vai realizar ações em diversas regiões de Porto Alegre a partir desta terça-feira (26) para combater o mosquito Aedes aegypti e controlar a situação da dengue.

Com chuva, os trabalhos podem ser suspensos ou reprogramados.

Ao longo de toda a semana, diariamente, em 45 bairros, haverá o monitoramento das armadilhas de mosquitos Aedes aegypti. O trabalho será realizado por agentes da empresa contratada pela prefeitura, a Ecovec.

Nesta terça-feira (26), agentes de combate a endemias vão percorrer bairros da cidade de acordo com a priorização do Núcleo de Vigilância de Roedores e Vetores e Equipe de Vigilância Epidemiológica, que considera confirmação de casos, transmissão sustentada da dengue nos bairros e alta infestação do mosquito transmissor do vírus da dengue.

Nas visitas, os agentes prestam orientação aos moradores, fazem busca ativa de pessoas com sintomas compatíveis com a dengue, auxiliam os moradores na eliminação de criadouros do mosquito e, identificando situações que necessitem atuação de outros setores da prefeitura, realizam abertura de protocolo junto ao telefone 156. Terça, serão visitados os bairros São José, Jardim Itu, Jardim Sabará, Rio Branco e Jardim Botânico.

Na quarta-feira (27), o Núcleo de Fiscalização Ambiental da DVS receberá o reforço de fiscais de equipes da Vigilância Sanitária, para atendimento a demandas da população no serviço Fala Porto Alegre. Este trabalho deverá receber reforço de outros setores da prefeitura no decorrer da semana. Os locais ainda estão sendo definidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre