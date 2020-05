Porto Alegre Denian Couto assume a Secretaria de Comunicação da prefeitura de Porto Alegre

27 de Maio de 2020

Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

O jornalista Denian Couto, 45 anos, assumiu, nesta quarta-feira (27), a Secretaria de Comunicação Social da prefeitura de Porto Alegre. O posto estava vago desde o início de abril, quando Orestes de Andrade Júnior passou a ocupar um cargo na Câmara de Vereadores.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior desejou sorte ao novo integrante do governo. “Denian assume o cargo neste momento difícil, causado pela pandemia do novo coronavírus e com o desafio de comunicar as ações de enfrentamento à doença”, disse o prefeito.

O novo secretário é porto-alegrense, formado em Jornalismo pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Ele coordenou a TV Assembleia e a assessoria de comunicação da Câmara Municipal da Capital.

Couto também é formado em Direito e é mestre e doutorando em Direito Público e Democracia. É professor de Direito em três centros universitários do Paraná e da Academia Brasileira de Direito Constitucional.

