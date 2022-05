Dupla Grenal Dênis Abrahão acredita em virada de chave do Grêmio: “Vem aí uma onda de vitórias, se Deus quiser.”

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2022

Dirigente gremista também se posiconou sobre o anúncio de permanência do Presidente Romildo Bolzan Jr. Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio se prepara para enfrentar o Ituano, logo mais às 20h, em Itu, interior paulista. Direto da concentração gremista, Dênis Abrahão, vice de futebol do Grêmio, falou com exclusividade a Rádio Grenal. O dirigente gremista deu o seu relato sobre a última partida do tricolor, a derrota em Belo Horizonte para o Cruzeiro por 1 a 0: “Se nós olharmos o jogo como um todo, quem teve grandes chances de marcar foi o Grêmio, o Cruzeiro não teve nenhuma chance de gol.”

Dênis também comentou sobre a semana cheia de treinamentos para o técnico Roger Machado corrigir alguns pontos da equipe para buscar uma boa recuperação na competição: “Vem aí uma onda de vitórias, se Deus quiser. Nós treinamos todos os dias essa semana, não teve nenhum dia de folga. Hoje à noite vamos pro jogo com uma visão bem diferente que vai poder ser observado dentro de campo.”

O vice de futebol gremista aproveitou para rebater algumas críticas direcionadas ao departamento médico do Grêmio e ao diretor médico do clube, Ciro Simoni: “Ele é um diretor político que tem uma agenda no clube com os médicos e presta serviços gratuitos ao clube. É um gremistão e que presta serviço ao clube de forma gratuita, é um cara dedicado.”

O dirigente também comentou sobre o extra-campo gremista, e o anúncio de permanência do Presidente Romildo Bolzan Jr. no comando do clube: “Um reforço do presidente dentro no foco do futebol é muito bom. A nossa estrutura do departamento de futebol é muito boa, estou muito satisfeito com a minha equipe, e o Diego é um excelente executivo.”

O Grêmio fecha a 7ª rodada da Série B enfrentando o Itauano fora de casa, às 20h. Se vencer, o tricolor volta a frenquentar o G-4 da competição.

O provável Grêmio tem: Brenno; Rodrigo, Pedro Geromel, Bruno Alves e Nícolas; Villasanti, Gabriel Silva e Bitello; Elias, Biel e Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

