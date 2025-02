O ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado na sede nacional do PL, em Brasília, na quarta-feira (19), do início do prazo para apresentar suas respostas e argumentos contra a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) sobre a suposta tentativa de golpe de Estado.

Oficiais de Justiça entregaram a intimação diretamente ao ex-presidente durante uma reunião no local. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes concedeu 15 dias a Bolsonaro e aos outros 33 denunciados para a apresentação da defesa.

A PGR atribuiu ao ex-presidente e ao candidato a vice na sua chapa nas eleições de 2022, general Braga Netto, o papel de líderes da trama golpista que levou à invasão e depredação das sedes dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023.

Em nota, a defesa de Bolsonaro afirmou que ele “jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam”.