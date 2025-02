Economia Denúncias de assédio sexual no trabalho mais do que triplicam em cinco anos, aponta pesquisa

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Mulheres representam 81,3% das vítimas que denunciaram assédio sexual no trabalho em 2024. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O número de denúncias de assédio sexual no trabalho aumentou 3,8 vezes nos últimos cinco anos no Brasil. A conclusão é da 10ª edição da Pesquisa Nacional de Canais de Denúncias, divulgada nesta quarta (19) pela Aliant, consultoria que presta serviços em questões de compliance e ética a outras empresas.

Nos últimos cinco anos, as denúncias gerais aumentaram 118,6%, sem contabilizar as de assédio. No mesmo período, as denúncias de assédio sexual cresceram 387,6%, refletindo a crescente preocupação das organizações com questões de integridade e segurança no ambiente corporativo. Em 2024, 86% efetuaram denúncias de assédio sexual no trabalho.

Desde 2017, o número de denúncias na mesma base de colaboradores aumentou 165,71%, evidenciando a evolução na percepção dos Canais de Denúncias como ferramentas confiáveis e essenciais para um ambiente ético.

Em 2024, por exemplo, o volume de denúncias alcançou 235.677 registros, com 68% delas sendo qualificadas para apuração, confirmando a eficácia dos programas de integridade nas empresas. O tempo médio de apuração desde o recebimento até o fim da apuração foi de 44 dias corridos, evidenciando a responsabilidade das empresas ao tratar as denúncias com agilidade.

Em 2023, as mulheres passaram a representar a maioria na utilização de Canais de Denúncias em empresas privadas, alcançando 51% das denúncias registradas.

Essa mudança reflete uma tendência crescente desde 2019, quando a participação feminina começou a se aproximar da masculina, indicando um avanço na confiança e no uso dessas ferramentas por parte das mulheres.

Em 2024, essa participação aumentou ainda mais, atingindo 53,2%, consolidando a predominância feminina nos Canais de Denúncias.

Indicadores de confiança

Uma das principais inovações desta edição é a introdução do índice de confiança dos denunciantes nos Canais de Denúncias. Este indicador oferece uma visão crítica sobre a eficácia das plataformas na promoção de uma cultura organizacional pautada pela ética.

A pesquisa também revela uma estabilidade nas origens das denúncias, com um leve aumento nas denúncias captadas por voz, o que pode indicar uma tendência crescente por formas mais acessíveis e confiáveis de comunicação interna. Líderes e Gestores continuam como grupo mais denunciado.

A categoria de Líderes e Gestores apresenta a maior incidência como denunciados ao longo dos últimos cinco anos, com destaque para a variação dos últimos dois anos – em 2023, 64,4% relataram algum tipo de abuso vindo por parte de seus superiores e, em 2024, esse índice caiu para 59,8%.

As denúncias relacionadas a colegas de trabalho de outras áreas oscilaram neste mesmo período, registrando uma redução total de 0,5% em relação a 2014 e um aumento de 0,7% em relação ao último ano. Essa estabilidade pode refletir a baixa frequência de interações diretas entre áreas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/denuncias-de-assedio-sexual-no-trabalho-mais-do-que-triplicam-em-cinco-anos-aponta-pesquisa/

Denúncias de assédio sexual no trabalho mais do que triplicam em cinco anos, aponta pesquisa

2025-02-22