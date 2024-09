Brasil Influenciadora digital Deolane Bezerra passa a noite em cela reservada de presídio superlotado em Pernambuco

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2024

A advogada teve a prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas cautelares Foto: Reprodução/Instagram

A advogada, influenciadora digital e empresária Deolane Bezerra, presa durante uma operação contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais, passou a noite de terça-feira (10) e a madrugada desta quarta (11) na Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco. A unidade prisional está superlotada, segundo o Sindicato dos Policiais Penais do Estado.

Para resguardar sua integridade física, em razão da grande repercussão do caso, Deolane está em uma cela reservada, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco.

Deolane chegou a Buíque na noite de terça. Nesse momento, havia bastante gente no entorno da cadeia. No local, também cumprem pena as “Canibais de Garanhuns”, como ficaram conhecidas as duas mulheres condenadas por matar pessoas e vender carne humana dentro de salgados na cidade. A colônia penal fica a 280 km de Recife.

A advogada teve a prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas cautelares impostas pela Justiça para a concessão de prisão domiciliar. O processo tramita em segredo de Justiça.

Na terça, a Justiça revogou a prisão domiciliar da influenciadora digital, que teve de retornar ao presídio. Ela e a mãe, Solange Bezerra, foram presas no dia 4, na Operação Integration.

Na tarde de segunda-feira (9), Deolane deixou a Colônia Penal Feminina de Recife, beneficiada por um habeas corpus. Ela foi liberada após colocar uma tornozeleira eletrônica. Descumprindo determinações da Justiça, a influenciadora falou com a imprensa e com fãs que se aglomeravam no local. Em seguida, postou uma foto no Instagram em que aparece com a boca coberta por uma fita, com a inscrição de um “X” no meio.

