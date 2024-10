Geral Departamento de Justiça dos Estados Unidos notifica fabricante sueca sobre venda de caças ao Brasil

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos investiga o contrato fechado em 2014 pelo Brasil. (Foto: Reprodução)

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos investiga o contrato fechado em 2014 pelo Brasil para a compra de 36 caças militares do modelo Gripen. Essa é considerada a maior aquisição militar da América Latina. O edital de US$ 4,5 bilhões fez parte do chamado Projeto FX-2.

A fabricante sueca de aeronaves Saab divulgou um comunicado na quinta-feira, 10, informando que foi intimada a prestar informações. A empresa informou que vai cooperar com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e fornecer as informações requisitadas.

“Autoridades brasileiras e suecas já investigaram partes do processo de aquisição dos caças. As investigações foram encerradas sem indicar qualquer irregularidade por parte da Saab”, diz o comunicado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi denunciado pelo Ministério Público Federal por suspeita de tráfico de influência na contratação. Ele já havia deixado a presidência quando o contrato foi assinado. O petista sempre negou ter participado das negociações do contrato. Quando a denúncia veio a público, a defesa alegou que a investigação tramitou “de forma oculta”.

Ao oferecer a denúncia, a Procuradoria da República no Distrito Federal afirmou que a compra das aeronaves e a prorrogação de incentivos fiscais a montadoras foram autorizadas em troca de R$ 2,5 milhões supostamente repassados a Luis Cláudio, filho de Lula.

O processo foi aberto em 2016, a partir das investigações da Operação Zelotes, mas não chegou a ter o mérito julgado. Uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, antes de sua aposentadoria no Supremo Tribunal Federal (STF), trancou a ação. Agora, Lewandowski é ministro da Justiça de Lula.

Leia todo o comunicado: A Saab North America, Inc., subsidiária da Saab nos Estados Unidos, recebeu uma intimação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O DOJ solicitou informações sobre a aquisição de 36 Gripen E/F pelo governo brasileiro para suas forças aéreas. O contrato foi assinado em 2014. A aquisição de caças do Brasil (o programa FX-2) ocorreu entre 2008 e 2014 e a Saab venceu o contrato. A Saab pretende cumprir a solicitação para fornecer de informações e cooperar com o DOJ. Autoridades brasileiras e suecas já investigaram partes do processo de aquisição dos caças. As investigações foram encerradas sem indicar qualquer irregularidade por parte da Saab.

Lula vê intromissão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou como “intromissão” o pedido de informação feito pelos Estados Unidos à Saab, fabricante de aviões, sobre a compra dos caças Gripen pelo Brasil, em 2014.

“Eu sinceramente acho que um pedido de informação dos Estados Unidos é intromissão em uma coisa de outro país. É descabida essa informação. Não sei qual é a informação que eles estão pedindo, também não quero fazer julgamento precipitado, mas não tem sentido pedir informação de um avião que o Brasil comprou”, disse o presidente em entrevista à Rádio O Povo/CBN de Fortaleza nessa sexta-feira (11). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

