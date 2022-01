Mundo Departamento de Justiça dos EUA anuncia criação de unidade para combater terrorismo doméstico

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Membro dos Proud Boys, um dos grupos extremistas que apoiaram o ex-presidente Trump, protesta no Oregon. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento de Justiça dos EUA decidiu criar uma unidade de combate ao terrorismo doméstico, anunciou nesta terça-feira o procurador-geral assistente da Divisão de Segurança Nacional do órgão, Matthew Olsen. A nova unidade é uma consequência do ataque ao Capitólio dos EUA, em janeiro de 2021, e das ameaças crescentes de supremacistas brancos e ativistas antigovernamentais.

Durante uma audiência perante a Comissão Judiciária do Senado, Olsen afirmou que a medida reflete uma preocupação das autoridades de segurança nacional dos EUA com os extremistas domésticos, que significariam uma ameaça tão grave quanto a de grupos estrangeiros.

“Enfrentamos uma ameaça elevada de indivíduos dentro dos EUA que procuram cometer atos criminosos violentos em prol de objetivos sociais ou políticos domésticos”, disse Olsen. “Vimos uma ameaça crescente daqueles que são motivados por animosidade racial, bem como daqueles a que se atribuem ideologias extremistas antigovernamentais.”

Olsen disse que a nova unidade fará parte do Departamento de Segurança Nacional e trabalhará para “garantir que esses casos sejam devidamente tratados e coordenados de forma eficaz” em todo o departamento e em todo o país.

Extremistas

Jill Sanborn, diretora-executiva assistente da Filial de Segurança Nacional do FBI, disse aos parlamentares que a agência está particularmente preocupada com extremistas violentos motivados pelo ódio racial e contra o governo:

“Extremistas violentos com motivação racial ou étnica que defendem a superioridade da raça branca e extremistas violentos antigoverno ou antiautoridade representam a ameaça mais letal”, afirmou.

Sanborn acrescentou que os extremistas motivados pelo ódio racial e étnico são “mais propensos a realizar ataques em massa contra civis”, enquanto os grupos militantes estrangeiros são mais propensos a atacar forças de segurança ou autoridades do governo.

O Departamento de Justiça apresentou acusações criminais contra mais de 725 pessoas decorrentes do motim de 6 de janeiro de 2021, no qual os apoiadores do então presidente Donald Trump tentaram impedir o Congresso de certificar sua derrota para Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020. Alguns dos réus são membros ou associados a grupos de extrema direita, incluindo os Proud Boys, os Oath Keepers e os Three Percenters.

Um alto funcionário do FBI disse ao Congresso em novembro que a agência conduzia cerca de 2.700 investigações relacionadas ao extremismo violento doméstico.

O secretário de Justiça, Merrick Garland, disse aos parlamentares, em maio passado, que grupos extremistas violentos domésticos, particularmente os supremacistas brancos, representam uma ameaça crescente para os EUA.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo