Rio Grande do Sul Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul alerta para golpe de pagamento de taxas

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Para evitar prejuízos, a recomendação do órgão é sempre pesquisar nos seus canais oficiais Foto: Divulgação/DetranRS Para evitar prejuízos, a recomendação do órgão é sempre pesquisar nos seus canais oficiais. (Foto: Divulgação/DetranRS) Foto: Divulgação/DetranRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o objetivo de orientar os cidadãos e devido às reclamações recebidas por meio de sua ouvidoria, o Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (DetranRS) reforça o alerta para golpes envolvendo o pagamento de taxas e débitos de veículos no estado. Golpistas têm disponibilizado links falsos, guias e até códigos PIX que direcionam o pagamento para pessoas físicas.

Eventuais vítimas de golpes virtuais devem registrar ocorrência no site www.delegaciaonline.rs.gov.br para que as medidas legais possam ser adotadas pela Polícia Civil.

Para evitar prejuízos, a recomendação do órgão é sempre pesquisar nos seus canais oficiais. No site do DetranRS é possível:

– Consultar licenciamento e IPVA via Central de Serviços do DetranRS, no site oficial www.detran.rs.gov.br, via canais da Fazenda Estadual ou diretamente nos bancos conveniados;

– pagar taxas via Guia de Arrecadação Eletrônica (GAD-E), entregues nos Centros credenciados do DetranRS (como CFCs e CRVAs) ou acessíveis pelo rs.gov.br, site oficial do Detran ou na Central de Serviços;

– em caso de PIX, gerar o código para pagamento nos canais oficiais do governo do Estado – portal rs.gov.br, Central de Serviços do DetranRS, site ou aplicativo do IPVA da Secretaria da Fazenda (Sefaz);

– antes de confirmar o pagamento, é necessário conferir se o valor será creditado a um CNPJ de um órgão do governo do Estado, seja DetranRS ou Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (no caso de IPVA).

Conforme o DetranRS, existe ainda a possibilidade de financiamento de débitos com cartão de crédito, por meio de instituições financeiras credenciadas pelo órgão. Essas empresas atuam como intermediárias entre o proprietário do veículo e o governo do Estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/departamento-de-transito-do-rio-grande-do-sul-alerta-para-golpe-de-pagamento-de-taxas/

Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul alerta para golpe de pagamento de taxas

2023-05-16