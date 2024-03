Política Depoimento de general à Polícia Federal sobre tentativa de golpe gera clima de apreensão entre militares investigados

29 de fevereiro de 2024

Estevam Theophilo divergiu de outros investigados e, assim como Valdemar Costa Neto, não ficou em silêncio. (Foto: Alberto César Araújo/Aleam)

O general Estevam Theophilo Gaspar de Oliveira, que integrou o Alto Comando do Exército, divergiu de outros militares e decidiu falar durante o depoimento à Polícia Federal (PF) nas investigações da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro (PL) no poder.

Theophilo foi comandante de Operações Terrestres entre o final de março de 2022 até o final de novembro de 2023. A unidade fica em Brasília e não tem nenhuma tropa subordinada diretamente a ela.

De acordo com as investigações, em 9 de dezembro de 2022, Theophilo se reuniu com o então presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada e supostamente consentiu com a adesão ao golpe de Estado, desde que o presidente da República assinasse a medida, conforme conversas encontradas no celular do ajudante de ordens Mauro Cid.

A PF aponta que, nesse encontro, no Palácio da Alvorada, teria sido discutido um plano de golpe de Estado.

O general, na época à frente do Comando de Operações Terrestres (Coter), seria o responsável por acionar militares das Forças Especiais, os chamados “kids pretos”, para garantir a concretização do golpe, caso isso fosse decidido.

Na sexta-feira (23), Theóphilo prestou depoimento por cerca de cinco horas à PF, em Fortaleza (CE).

O militar foi o último a ser ouvido pela autoridade policial na investigação que apura tentativa de golpe de Estado e atentado contra o Estado Democrático de Direito.

A decisão causou apreensão entre esses outros militares investigados, segundo informações do blog da jornalista Andréia Sadi.

Alguns fardados não descartam a possibilidade de Theophilo decidir colaborar com a PF – como já fez o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro durante todo o mandato.

A delação premiada de Cid foi usada para embasar a Operação Hora da Verdade, no começo de fevereiro, que mirou o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros e ex-assessores dele investigados por tentar dar um golpe de Estado no País e invalidar as eleições de 2022, vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva.

Por causa disso, há um temor crescente de um jogo de empurra-empurra de responsabilidades pela suposta tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.

Um dos temores é o de que Theophilo detalhe a suposta participação de Freire Gomes, que foi o último comandante do Exército durante o governo Bolsonaro, e de outros militares investigados no roteiro do golpe.

