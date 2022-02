Últimas Depois da queda do Facebook, Eduardo Saverin perde posto de brasileiro mais rico do mundo

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2022

A maior parte da fortuna de Saverin, porém, é proveniente de sua participação na rede social. Foto: Reprodução/Facebook A maior parte da fortuna de Saverin, porém, é proveniente de sua participação na rede social. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

Além de provocar uma perda de US$ 252 bilhões no valor de mercado do Facebook, os últimos resultados financeiros da empresa impactaram grandes fortunas de bilionários. Eduardo Saverin, brasileiro cofundador do Facebook, perdeu US$ 4,3 bilhões na quinta-feira (3), o que fez seu patrimônio despencar para US$ 13,3 bilhões, de acordo com ranking da revista Forbes. Com isso, Saverin perdeu o posto de brasileiro mais rico, ocupado agora por Jorge Paulo Lemann, com US$ 16 bilhões.

O tombo do Facebook é resultado do balanço financeiro apresentado pela empresa na noite da última quarta-feira, 2. Depois de crescer ininterruptamente pelos últimos 18 anos, chegando a quase todos os cantos do mundo, a empresa de Mark Zuckerberg deu sinais de estagnação pela primeira vez no último trimestre de 2021. Segundo o documento, o Facebook perdeu cerca de 500 mil usuários diários globalmente nos últimos três meses do ano passado – o número passou de 1,93 bilhão para 1,92 bilhão. Nesta quinta, a companhia fechou o dia com queda de 26% em suas ações.

Saverin foi colega do presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, na Universidade Harvard. Eles fundaram a rede social em 2004, quando ainda estavam na faculdade, com outros três colegas. Depois de um acordo milionário com Mark Zuckerberg, o brasileiro entrou no mercado de investimentos. A maior parte da fortuna de Saverin, porém, é proveniente de sua participação na rede social.

Além de Saverin, os outros fundadores do Facebook sentiram o impacto dos resultados em suas fortunas. Mark Zuckerberg perdeu US$ 29 bilhões nesta quinta-feira, o que levou seu patrimônio para US$ 85 bilhões. Já a fortuna de Dustin Moskovitz encolheu US$ 3,9 bilhões, caindo para US$ 14,5 bilhões.

