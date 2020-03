Notícias Depois da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, as aulas presenciais também estão paralisadas na PUC, Ulbra e Unisinos, por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Instituições optaram por ministrar conteúdos pela internet. (Foto: Agência Brasil)

Em meio à expansão do coronavírus, a PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) suspendeu suas aulas presenciais até o dia 12 de abril. Atitude similar foi tomada pela Ulbra (Universidade Luterana do Brasil) até o fim do mês. Já a Unisinos (Universidade do Vale do Sinos) optou por pausar ministrar conteúdos apenas on-line até 3 de abril. A mesma medida já é adotada desde a semana passada pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

Na PUCRS, as atividades acadêmicas serão mantidas pela internet a partir desta quinta-feira (19). A medida abrange graduação, mestrado e doutorado, valendo também para as aulas dos cursos de educação continuada (especialização, MBA e extensão) – os alunos receberão orientações específicas, por e-mail. Já as bancas de qualificação e defesa de dissertação e tese serão realizadas com o auxílio de recursos de videoconferência.

“A iniciativa busca zelar pela segurança da comunidade e suas famílias, sem comprometer o calendário acadêmico”, ressaltou a instituição de ensino superior cujo campus está localizado na Zona Leste de Porto Alegre. Mais informações poderão ser conferidas no site oficial www.pucrs.br, que também traz uma página específica sobre o coronavírus.

“Demais atividades que envolvam os profissionais e serviços serão adaptados gradualmente, buscando garantir a segurança dos colaboradores em todos os níveis”, detalhou a PUCRS – até segunda ordem, os funcionários terão expediente normal nesta terça-feira. “Estruturas de serviços acadêmicos como a biblioteca, Central de Atendimento ao Aluno e Living 360° permanecem em funcionamento.” Confira, a seguir, outras alterações:

– Tecnopuc a partir de hoje, dia 16, está operando somente com os serviços de segurança e recepção do parque, adotando as medidas sanitárias para que os profissionais que atuam nessas áreas estejam protegidos. Foram suspensas todas as reuniões presenciais da equipe de gestão e também os eventos;

– MCT (Museu de Ciências e Tecnologia): fecha a partir desta terça-feira (17), com suspensão de todas exposições e atividades educativas até 12 de abril;

– A Unati (Universidade Aberta da Terceira Idade) adiou todas as atividades, voltadas exclusivamente para pessoas com idade acima de 65 anos, grupo que está entre o mais vulnerável ao coronavírus;

– Instituto de Cultura: cancelamentos de todas as atividades previstas no mês de março, e transferência do show do cantor Arnaldo Antunes para agosto.

Ulbra

A Ulbra também comunicou a suspensão das aulas e demais atividades acadêmicas de graduação, pós-graduação e extensão presenciais do campus de Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre) e demais unidades, até o dia 31 de março. “Esta medida soma esforços ao poder público evitando, assim, grande circulação de pessoas como medida preventiva institucional à disseminação do coronavírus”, salientou a Reitoria em www.ulbra.br.

Estágios curriculares e residências estão sujeitos ao regramento da unidade concedente e serão comunicados diretamente aos envolvidos pelas respectivas coordenações dos cursos em alinhamento com as direções de cada campus. Docentes com cargo de gestão estarão à disposição da Instituição para o processo de planejamento e adequação das atividades pedagógicas.

As atividades administrativas permanecem em funcionamento durante o acompanhamento do nível epidemiológico nas regiões pela Comissão de Gestão de Risco – Coronavírus. “Lembramos que esta decisão institucional não é suficiente para a contenção da epidemia, devendo as pessoas manterem as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde, principalmente sobre a correta lavagem de mãos e a não participação em aglomeração.”

Unisinos

Já a Unisinos optou por dois dias de pausa, nesta segunda e terça-feira. “Para garantir a continuidade do semestre letivo, as aulas serão retomadas na quinta-feira (18) em ambiente virtual, com o uso da plataforma ‘Moodle’. Professores e alunos receberão orientações específicas. ​Esta medida tem vigência até o dia 3 de abril”, explicou no site institucional www.unisinos.br.

(Marcello Campos)

