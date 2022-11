Esporte Depois de atraso em voo, Neymar e Marquinhos se juntam à Seleção Brasileira em Turim

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Dupla do PSG acabou perdendo primeiro treino na Itália. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O torcedor brasileiro pode ficar tranquilo, já que a Seleção está completa para os treinamentos em Turim, na Itália, em preparação para a Copa do Mundo do Qatar. Isso porque, Neymar e Marquinhos, que ainda não haviam chegado no CT da Juventus, já estão com o restante da delegação, mas não trabalham em campo desta vez.

Os dois jogadores, que jogam no Paris Saint-Germain, desembarcaram em Turim no início da noite desta segunda-feira (14), depois do atraso no voo que os impediram de participar das atividades em campo no primeiro dia de trabalhos na Itália. Com a chegada dos dois, a delegação de 26 jogadores da seleção brasileira está completa.

Pedro, Everton Ribeiro e Weverton chegaram no sábado com a comissão técnica. Vini Jr, Éder Militão, Daniel Alves, Alex Sandro, Alex Telles, Rodrygo, Bremer, Danilo e Raphinha também se apresentaram, bem como os 12 atletas que atuam no futebol Inglês.

A comissão técnica já contava com as ausências de Neymar e Marquinhos e seguiu a programação sem restrições. Tite comandou a primeira atividade no CT da Juventus. Foram a campo os três goleiros (Weverton, Ederson e Alison), além de 11 jogadores de linha: Militão, Alex Sandro, Fred, Daniel Alves, Alex Telles, Antony, Pedro, Raphinha, Éverton Ribeiro, Vini Jr e Rodrygo. Ficaram no hotel em trabalhos regenerativos Danilo, Casemiro, Thiago Silva, Bremer, Paquetá, Richarlison, Bruno Guimarães, Fabinho, Gabriel Jesus e Martinelli.

A Seleção volta a treinar nesta terça-feira, às 11h horário de Brasília, em mais uma sessão de preparação para a Copa. O técnico Tite vai focar esta semana nos trabalhos táticos de olho na estreia contra a Sérvia, dia 24, no Catar.

Após as avaliações físicas dos jogadores, sobretudo os que jogaram a rodada do fim de semana na Europa, haverá trabalhos individualizados na academia e no campo, e também em grupo, com bola. A ideia é que a comissão técnica debata sobre o adversário em vídeos e em seguida coloque em prática.

Não há praticamente nenhuma dúvida quanto à escalação do Brasil para o jogo contra a Sérvia. Tite indicou nos últimos amistosos que trabalhará com duas formações, uma com dois volantes de origem e a outra com Paquetá mais recuado, o que propiciará a entrada de Vini Jr na equipe. No momento, a escalação com Casemiro e Fred no meio e Paquetá aberto é a mais provável, mas a disputa segue aberta para que as últimas dúvidas sejam tiradas nos treinamentos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte