Política Após atritos de aliados do governo com a cúpula do Senado e derrotas do Planalto em votações na Casa, Lula vai procurar o presidente Rodrigo Pacheco para pacificar a relação

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

A última conversa entre os dois aconteceu há mais de um mês. (Foto: Agência Senado)

Depois de estabilizar a relação com a Câmara, mas continuar acumulando derrotas na Casa vizinha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu entrar em campo e deve se reunir nos próximos dias com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), além de buscar lideranças partidárias, com o objetivo de evitar novos reveses. Enquanto o titular do Palácio do Planalto age para colocar panos quentes, contudo, a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), aumentou o tom nas críticas a Pacheco, em uma tentativa de marcar posição do partido nas disputas no Legislativo.

Na terça (31), ela criticou o projeto que estabelece a obrigatoriedade de pagamento de emendas de comissões permanentes do Congresso, que está sendo analisada em um dos colegiados do Senado. A petista disse que o tema contraria o discurso de Pacheco a favor do ajuste fiscal. O presidente do Senado alfinetou a parlamentar e pontuou que “o equilíbrio das contas públicas passa, inclusive, pelo aperfeiçoamento das “emendas Pix”, criadas pela deputada.

Em gestos à oposição, o parlamentar mineiro tem dado andamento a projetos alinhados à pauta conservadora, dentro de uma equação que já vislumbra a candidatura de Davi Alcolumbre (União-AP), seu aliado, para o comando do Senado em 2025. Na semana passada, Gleisi reagiu e afirmou que Pacheco prestava um serviço para a extrema-direita ao pautar a PEC que limita decisões de ministros do STF. Em resposta, ele disse que a declaração de Gleisi “retroalimenta a polarização”.

Nesse cenário conflagrado, Lula sinalizou que deve se reunir com Pacheco nos próximos dias, segundo interlocutores do Planalto e do Senado. Os dois já se encontraram outras vezes desde o início do ano, mas a última conversa aconteceu há mais de um mês.

O petista também deve procurar mais as lideranças da Casa. Um dos objetivos é ajustar o caminho para a aprovação da Reforma Tributária e de nomes indicados à diretoria do Banco Central, em articulações das quais o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa.

2023-11-02