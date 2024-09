Política Depois de levar cadeirada de Datena durante debate, Pablo Marçal divulga vídeo dentro de ambulância

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

Nas imagens, é possível ver Marçal deitado em uma maca, usando uma máscara de oxigênio. (Foto: Divulgação)

Após levar uma cadeirada do apresentador José Luiz Datena (PSDB) durante um debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) publicou nas redes sociais, na noite de domingo (15), um vídeo dentro de uma ambulância a caminho do Hospital Sírio-Libanês.

Nas imagens, é possível ver Marçal deitado em uma maca, usando uma máscara de oxigênio e sendo atendido por uma profissional de saúde. Pessoas que parecem ser da segurança ou assessores do candidato tentavam tranquilizá-lo.

Nas redes sociais, internautas – incluindo alguns apoiadores do candidato – classificaram o vídeo como um “exagero”. Depois, Marçal publicou uma foto internado no hospital, na qual aparece fazendo o “M” com as mãos.

O candidato fraturou uma costela e relatou dificuldades para respirar. Ele passou a madrugada desta segunda no Sírio-Libanês em observação.

Após a agressão, a equipe da campanha de Marçal divulgou uma nota. “Viemos, por meio desta nota, esclarecer o lamentável acontecimento de hoje, 15 de setembro de 2024, durante o debate eleitoral na TV Cultura. Na ocasião, Pablo Marçal foi covardemente agredido por José Luiz Datena, que o golpeou na região das costelas com uma cadeira de ferro. Infelizmente, Marçal precisou sair do debate às pressas, em uma ambulância, para receber cuidados médicos em caráter emergencial. É lamentável que o debate tenha continuado, mesmo sem a presença do candidato agredido. Pablo Marçal está ferido, com suspeita de fraturas na região torácica e muita dificuldade para respirar. Esperamos que as medidas judiciais cabíveis sejam tomadas e contamos com as orações do povo”, diz o texto.

