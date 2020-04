Notícias Depois de prever o retorno das aulas para a próxima segunda-feira, o governo gaúcho decidiu manter a suspensão por tempo indeterminado

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

Modalidade presencial está paralisada desde o dia 19 de março no Estado. (Foto: EBC)

Suspensas desde o dia 19 de março, as aulas em escolas, universidades e demais instituições de ensino públicas e particulares não retornarão na próxima segunda-feira (4), primeiro dia útil de maio, conforme previsto anteriormente. A decisão foi anunciada pelo governador Eduardo Leite em transmissão ao vivo pela internet nesta terça-feira (28).

“Ainda estamos definindo se o retorno das aulas se dará ao longo do mês de maio ou a partir de junho”, projetou. “Estamos observando protocolos que deverão ser atendidos para que os alunos possam retornar às aulas em segurança. Isso pode exigir a compra de materiais ou equipamentos de proteção, cujos processos de aquisição podem demorar.”

“Para evitar que os alunos da rede estadual sejam prejudicados, foi implementada uma metodologia das aulas programadas, envolvendo diversos recursos pedagógicos e tecnológicos os quais as escolas dispõem, incluindo plataformas digitais e aplicativos variados”, garante a Secretaria da Educação.

“O planejamento dos conteúdos e a preparação das dinâmicas pedagógicas, conforme orientação da Secretaria da Educação, são realizados pelos educadores a partir das possibilidades de cada comunidade escolar”, acrescenta.

“Para manter a carga horária anual dos estudantes, os professores estão utilizando diversos recursos, desde a distribuição presencial de tarefas e materiais didáticos aos pais ou responsáveis pelos estudantes que não têm acesso à internet até a utilização de plataformas digitais e rede sociais, como Facebook e WhatsApp, aplicativos, blogs, jogos interativos e atividades planejadas”.

“Aulas programadas são atividades escolares, presenciais ou não, previamente elaboradas com base em objetos de conhecimentos já abordados em sala, compreendendo um conjunto de aulas a serem cumpridas pelos estudantes e seus respectivos professores”, finaliza. “A entrega das atividades dos alunos será realizada após o retorno das aulas presenciais na rede estadual”.

Segmentação regional

O governador Eduardo Leite também anunciou, durante a transmissão ao vivo diária, que a segmentação regional, um dos critérios para a implantação do distanciamento controlado no Estado, será divulgada na quinta-feira (30).

“Teremos as divisões em regiões definidas, e o novo decreto, que substituirá o que está vigente, vai contemplar essas regiões”, explicou. No entanto, os protocolos para os níveis de risco de cada região serão estabelecidos ao longo da primeira semana de maio.

Até a última sexta-feira (24), a sociedade foi convidada a contribuir com sugestões para o modelo que está em elaboração. O Executivo recebeu mais de 200 contribuições, todas em avaliação pelo chamado “Gabinete de Crise”.

Para a implantação do distanciamento social controlado, o Estado será dividido em regiões, de modo que seja possível analisar indicadores, como a ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e o perfil da população.

Esses indicadores farão com que cada região pertença a uma das quatro bandeiras que evidenciam o risco. Eles serão monitorados constantemente, podendo mudar para restrições mais ou menos rígidas.

A outra divisão leva em consideração os setores econômicos, que serão segmentados em pelo menos 12 setores, para os quais haverá protocolos específicos. “Devemos ter quatro bandeiras de risco e quatro níveis de protocolo para pelo menos 50 atividades econômicas”, voltou a explicar o governador.

A previsão inicial era de que a migração para o novo modelo já fosse iniciada no dia 1º de maio, mas o governador ressaltou a necessidade de, além do desenvolvimento da estrutura técnica, reforçar a comunicação, de forma clara, para que as mudanças ocorram com transparência.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias