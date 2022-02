Porto Alegre Depois de reparos, estátua do Laçador volta oficialmente a Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2022

Inspirada em Paixão Côrtes, a emblemática escultura de Antônio Caringi passou pelos reparos finais no último mês. Foto: Cesar Lopes/PMPA Inspirada em Paixão Côrtes, a emblemática escultura de Antônio Caringi passou pelos reparos finais no último mês. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A estátua do Laçador voltou oficialmente nesta quinta-feira (17). Os reparos finais foram realizados com o gaúcho já fixado na própria base. O símbolo do gaúcho fica na avenida dos Estados, em Porto Alegre.

“O Laçador é um dos mais bonitos e icônicos monumentos da Capital e do Rio Grande do Sul. Ter esse cartão postal revitalizado para os 250 anos é um presente para quem mora ou visita Porto Alegre. Agradeço aos parceiros que nos ajudaram no desafio de restaurar este símbolo e melhorar a cidade. Nosso próximo desafio é o Sítio do Laçador, que será reformulado para fortalecer o ponto turístico. A responsabilidade de preservar o espaço é de todos nós”, afirmou o prefeito, que esteve nesta quinta-feira no local.

A prefeitura foi uma das apoiadoras do projeto com um aporte financeiro e acompanhamento da revitalização por meio da Secretaria Municipal da Cultura. No fim de dezembro, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos fez reparos na área do sítio, como pintura e recuperação de bancos, guarda-corpo e corrimão. As lixeiras também foram substituídas. O Executivo trabalha agora na revitalização do entorno, onde o monumento está instalado desde 2007.

“O Laçador é uma obra de arte de excelência e patrimônio tombado. Ajudou a condensar a imagem do gaúcho. É símbolo de Porto Alegre. Postado na entrada da cidade, saúda quem chega e despede-se de quem parte. Um ponto de referência”, destaca o secretário municipal da Cultura, Gunter Axt, que acompanhou a visita. O secretário afirma que está previsto um evento festivo de entrega do monumento e do seu sítio para a comunidade.

Restauro

Inspirada em Paixão Côrtes, a emblemática escultura de Antônio Caringi passou pelos reparos finais no último mês e o restauro foi promovido pela Associação Sul Riograndense da Construção Civil e viabilizado pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul, por meio do programa Pró Cultura – Lei de Incentivo à Cultura, do Governo do Estado, que destinou R$ 900 mil para a intervenção na estátua.

Para que a revitalização do Laçador pelo Projeto Construção Cultural – Resgate do Patrimônio Histórico fosse possível, a Gerdau e a Sulgás patrocinaram a iniciativa, que também teve o apoio da JOG Andaimes, Elevato, Ministério Público do Rio Grande do Sul e Phorbis Empreendimentos Imobiliários.

Zalmir Chwartzmann, coordenador do Projeto Construção Cultural – Resgate do Patrimônio Histórico, salienta a importância da revitalização e a alegria em fazer parte de um projeto significativo como esse. “Foram mais de 100 dias de trabalho fora do local, mas que ao todo tem quase cinco anos de dedicação. Tudo feito com muito estudo, seriedade e preocupação pela importância deste monumento para nosso Estado. Entregar o Laçador revitalizado no ano em completamos 250 anos nos traz muito orgulho”, completa.

