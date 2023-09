Setembro começa com um feriadão para quem deseja viajar ou recuperar as energias. Na próxima quinta-feira, dia 7, é celebrada a Independência do Brasil. Depois deste mês, até o fim do ano, mais quatro feriados nacionais cairão em dias de semana.

O segundo feriado nacional deste semestre é o de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, também em uma quinta-feira.