Inter Depois do clássico Grenal, atletas do Inter focam os preparativos para a Copa Libertadores

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

Colorado enfrentará o Metropolitanos-VEN, em Caracas, nesta quinta. (25). (Foto: João Batista Andrade/Inter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de perder o clássico Grenal por 3 a 1, os atletas do Inter se reapresentaram no Clube na manhã desta segunda-feira. O foco da equipe agora está na preparação para a quarta rodada do grupo B da Copa Libertadores. Vice-líder da chave, o Colorado enfrentará o Metropolitanos-VEN, em Caracas, na próxima quinta-feira (25).

Nos três jogos já disputados pela competição continental, o time do Beira-Rio conquistou cinco pontos, com dois empates e uma vitória.

Esse primeiro dia de trabalhos no CT Parque Gigante foi de treino técnico e de finalização para os atletas que não disputaram o Grenal 439. Por outro lado, os titulares do clássico permaneceram na academia, onde realizaram exercícios físicos. Os preparativos terão sequência na manhã desta terça, com atividades previstas a partir das 9h30.

A dúvida para o compromisso desta quinta contra o Metropolitanos da Venezuela é o meia colorado Mauricio, que sofreu uma lesão no ombro direito após um choque com o zagueiro do Grêmio, Kannemann. O jogador está sendo avaliado pelo departamento médico, mas poderá ficar de fora do duelo no Estádio Olímpico de La UCV pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Após enfrentar o Metropolitanos-VEN, o calendário alvirrubro será continuado diante do Bahia. O jogo será em casa, no domingo (28), às 16h. E no encerrando do mês de maio, o América-MG visitará o Inter para a disputa do jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

