Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2024

No Inter desde 2022, Pedro Henrique viu a concorrência no ataque colorado aumentar com as contratações de Lucas Alario e Rafael Borré. Foto: Ricardo Duarte/Inter No Inter desde 2022, Pedro Henrique viu a concorrência no ataque colorado aumentar com as contratações de Lucas Alario e Rafael Borré. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

No mercado em busca de reforços, a diretoria do Corinthians abriu negociação com o Inter pelo atacante Pedro Henrique. Recentemente, o Vasco tentou o empréstimo de Pedro Henrique junto ao Inter, mas a negociação não se concretizou porque o clube gaúcho pediu uma compensação financeira. A preferência era vender o atacante em definitivo.

No Colorado desde 2022, Pedro Henrique viu a concorrência no ataque colorado aumentar com as contratações de Lucas Alario e Rafael Borré, que é aguardado em julho.

Nesta temporada, o possível reforço do Corinthians disputou 4 partidas e marcou 1 gol. Ao todo, Pedro Henrique tem 90 partidas e 21 gols com a camisa colorada.

Com passagem pela base do Grêmio, o atacante de 33 anos foi revelado no Avenida e defendeu o Caxias antes de ir para a Europa, onde atuou durante boa parte da carreira. Pedro Henrique defendeu Rennes, PAOK, Kayserispor e Sivasspor.

2024-02-14