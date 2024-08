Saúde Depressão na adolescência: conheça os sinais e sintomas que não devem ser ignorados

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

Depressão em jovens é um problema sério e pouco reconhecido. (Foto: Reprodução)

A adolescência é uma fase única da vida, repleta de descobertas, desafios e transformações. No entanto, nos últimos anos, é observado um aumento preocupante na prevalência da depressão entre os adolescentes. Dados recentes apontam que fatores relacionados à gestação e primeira infância podem influenciar no desenvolvimento da depressão na vida adulta.

“É fundamental que a comunidade médica, em especial os pediatras, esteja preparada para lidar com esse desafio crescente. Detectar precocemente os fatores de risco, prevenir, e, quando necessário, oferecer diagnóstico e tratamento são passos indispensáveis para enfrentar a depressão na adolescência”, afirma o presidente da AMRIGS, Gerson Junqueira Jr.

Segundo a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul (SBP-RS), a real prevalência da depressão na adolescência no Brasil ainda é desconhecida, mas evidências indicam que está se tornando um problema de saúde pública. O aumento de tentativas de suicídio e casos de automutilação, principalmente entre as adolescentes, é alarmante.

O diagnóstico, embora baseado nos critérios do DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ou Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) destaca-se pela complexidade de adaptar esses critérios à população adolescente, onde os sinais e sintomas podem se manifestar de maneira distinta.

Fatores de risco

Entre os fatores de risco, destacam-se problemas emocionais durante a gestação, histórico familiar de depressão, tentativas de suicídio em parentes próximos, depressão materna, estresse tóxico na infância e diversas influências modernas, como cyberbullying, exposição excessiva às telas e ansiedade exacerbada.

Os sinais e sintomas da depressão na adolescência não devem ser ignorados. Sentimentos de culpa, baixa autoestima, distúrbios do sono, humor deprimido, desinteresse por atividades habituais, pensamentos suicidas são um alerta que demanda atenção imediata. A depressão na adolescência é um desafio complexo, mas a prevenção e o apoio adequado podem fazer toda a diferença.

Fique alerta

Nos casos mais graves, a depressão pode levar ao suicídio, que já é a segunda principal causa de morte em jovens entre 15 e 29 anos. Fique atento aos sinais que indicam o risco de suicídio em jovens com depressão:

• Falar sobre morte, suicídio ou provocar ferimentos em si próprio;

• Pânico ou ansiedade crônicos;

• Insônia constante;

• Alterações na personalidade ou aparência;

• Alterações nos hábitos de sono ou alimentares;

• Baixo rendimento escolar;

• Distribuir objetos pessoais.

Se você suspeitar que um adolescente está sofrendo de depressão, é possível ajudá-lo. No entanto, na maioria das vezes, os jovens não reconhecem que estão deprimidos. Eles podem relutar em assumir sentimentos de tristeza ou desesperança. Para alguém que deseja ajudar, é preciso carinho e intuição, bem como saber escutar.

