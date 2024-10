Política Deputada culpa hackers após postagem sobre suposta crise conjugal com o presidente da bancada evangélica

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

Silas Câmara assumiu a presidência da bancada evangélica em junho deste ano. (Foto: Câmara dos Deputados)

A deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos-AC), mulher do presidente da bancada evangélica da Câmara dos Deputados, Silas Câmara (Republicanos-AM), afirmou ter sido alvo de um ataque hacker após uma publicação em suas redes sociais, na semana passada, fazer alusões a uma suposta crise conjugal com o marido.

A publicação, que depois foi deletada do perfil de Antônia no Instagram, alegava haver um distanciamento entre Silas e a família e mencionava supostos episódios de uso de bebidas alcoólicas e de traição na família.

Silas afirmou que não comentaria o assunto. Antônia argumentou que seu perfil “sofreu uma invasão”, e disse ter feito registro de ocorrência para que a Polícia Civil investigue o caso. A deputada acrescentou ainda que os ataques ao marido podem ter relação com o cenário eleitoral.

Em Manaus, Silas manifestou apoio no segundo turno ao atual prefeito David Almeida (Avante), que tem em seu palanque dois senadores alinhados ao governo Lula (PT), Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD).

“Isso pode ter gerado irritação de algumas pessoas, especialmente por ele ser o dirigente da bancada evangélica”, frisou Antônia.

Silas Câmara assumiu a presidência da bancada evangélica em junho deste ano, após um acordo com o então presidente, Eli Borges (PL-TO), para que ambos se revezassem no comando até 2025. No ano que vem, há a previsão de escolha de uma nova diretoria para a bancada.

O deputado também já presidiu a bancada evangélica no início do governo de Jair Bolsonaro (PL), entre 2019 e 2020. Ele é pastor ligado à Assembleia de Deus de Belém (PA), a chamada “igreja mãe” desta denominação evangélica, e dirigida pelo irmão de Silas, o também pastor Samuel Câmara.

A publicação feita no perfil de Antônia Lúcia, e atribuída pela deputada a invasores, trazia uma foto dela ao lado de Silas durante uma internação do parlamentar, em agosto deste ano, para uma cirurgia no coração. A legenda acusava Silas de agir com suposta “indiferença com quem te ajuda”. O texto fazia menção ainda à destruição de um bar “que você montou na minha casa”, e dizia não ter disposição para “ser mulher de bêbado”.

Em outro trecho, o texto fazia menção a supostos episódios de adultério dentro da família do pastor, e concluía com as seguintes frases: “Vou logo avisando que não sou mulherzinha para ficar com palhaçada cheia de galhos e ficar com cara de choro, não! Dou o troco na mesma moeda”.

Reservadamente, integrantes da bancada evangélica se mostraram surpresos com a publicação, mas disseram não ter conversado com Silas sobre o assunto.

