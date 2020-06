Geral Deputada e marido assassinado frequentavam casa de swing, afirma uma antiga frequentadora da igreja à polícia do Rio

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2020

A morte do pastor Anderson, na foto com Flordelis, completou um ano. (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma mulher que frequentava a igreja fundada pela deputada federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD) relatou à Polícia Civil que a parlamentar e seu marido, o pastor Anderson do Carmo, frequentavam uma casa de swing, lugar onde há troca de casais. O depoimento foi dado em setembro do ano passado a policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí no inquérito que apura a morte de Anderson.

A fiel afirmou que soube da informação em 2007, ao levar sua supervisora a um culto no Ministério Flordelis. Ela relatou à polícia que ao ver a deputada e pastora, sua amiga ficou surpresa e comentou que Flordelis frequentava a mesma casa de swing que ela, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A supervisora da fiel afirmou que além de Flordelis e Anderson, Simone, filha biológica da deputada, e o marido dela, André, também frequentavam o local. Ainda segundo a mulher, Flordelis possuía um quarto privativo na casa de swing. A mulher chegou a descrever a roupa usada por Flordelis na ocasião em que a viu na casa de swing e afirmou que ela estava extremamente bêbada.

A antiga frequentadora da igreja que prestou depoimento na DH afirmou que em um primeiro momento chegou a desconfiar da versão de sua supervisora, mas que passou a ter certeza da história após algumas perguntas feitas por ela ao pastor Anderson e a Simone.

A mulher contou que fingiu para o pastor Anderson ter visto a família na Barra da Tijuca na ocasião em que a supervisora lhe descreveu, mas o pastor negou que tivesse estado no bairro. No entanto, a fiel afirma ter questionado Simone, que confirmou a ida da família à Barra e também a roupa que Flordelis usava, conforme descrito pela supervisora.

A fiel ainda relatou que em uma ocasião em que esteve na casa de Flordelis viu o momento em que a deputada, Anderson, Simone e André saíram todos do mesmo quarto, de toalha branca. Segundo a mulher, naquele dia o acesso de pessoas da igreja na casa era proibido.

A fiel também relatou que a informação sobre a casa de swing se espalhou pela igreja e ela foi questionada por Anderson e Flordelis. Ela disse ainda que depois desses episódios passou a ser perseguida e deixou de frequentar a igreja de Flordelis, que chamou de psicopata e mentirosa em seu depoimento.

No segundo inquérito que apura a morte do pastor, os investigadores procuraram fazer um perfil da família de Flordelis e buscar informações desde a época em que eles ainda moravam na favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. Por isso, a antiga frequentadora da igreja foi chamada para prestar depoimento.

No último dia 16, a morte do pastor Anderson completou um ano. Dois filhos de Flordelis – Lucas Cézar dos Santos e Flávio dos Santos Rodrigues – estão presos acusados de envolvimento no crime.

