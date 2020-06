Geral Suposto vazamento mostra Playstation 5 na linha de produção

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

O tamanho do novo console impressiona. (Foto: ResetEra)

Em um suposto vazamento publicado no ResetEra (via VGC), temos a aparição do PlayStation 5 na linha de produção. O console já entrou na reta final de desenvolvimento, e ao que tudo indica, terá seu preço será revelado em breve.

O que mais chama a atenção neste caso é o tamanho da peça. Desde a revelação oficial, PlayStation 5 gerou vários comparativos nas redes sociais, e muitos fãs acreditam que ficará bem maior do que os antecessores da Sony ou até mesmo os modelos Xbox da Microsoft.

Preços

O preço do PlayStation 5 (PS5) é uma das grandes dúvidas que cercam o console da nova geração da Sony. O design do PS5 já foi revelado em uma live que divulgou vários jogos que prometem marcar o seu lançamento, incluindo Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Resident Evil Village, Demon’s Souls e Kena: Bridge of Spirits. Apesar disso, a Sony ainda não apresentou informações detalhadas sobre quanto o videogame deve custar.

Novos rumores apontam que o PS5 não deve custar mais que US$ 500 — aproximadamente R$ 2.680 em conversão direta. Algumas figuras influentes na indústria também apresentaram projeções que corroboram este número, mas tudo deve ser tratado como duvidoso.

Um dos rumores que mais chamaram a atenção nos últimos dias foi um suposto vazamento de uma página da Amazon francesa, que listou o videogame em sua edição padrão por 499 euros — aproximadamente R$ 3.003 na cotação atual. A imagem também destacava uma possível data de lançamento para 20 de novembro, mas as informações foram rapidamente desmentidas pela Amazon, que alegou que a imagem era falsa e não foi obtida no seu site.

Por meio das redes sociais, Albert Penello, antigo executivo da divisão Xbox da Microsoft, e que agora trabalha na Amazon, reagiu a um outro rumor que apontava um preço exuberante de 599 euros — aproximadamente R$ 3.610. Segundo Penello, não há chances de o PS5 ser vendido por mais de US$ 499 — ou R$ 2.680 em conversão direta. Embora não esteja mais trabalhando diretamente na indústria de jogos, o executivo tem experiência no setor e sua opinião chamou a atenção.

O palpite de Penello deve fazer menção à edição básica com o leitor de discos. Naturalmente, a digital edition seria mais barata por não conter esta peça de hardware. O executivo lembra, no entanto, que nunca se deve dizer nunca, uma vez que a Sony já trouxe o PlayStation 3 (PS3) a US$ 599 — que equivale a R$ 3.217.

Paralelamente, o jornalista Paul Tassi discorreu em uma matéria na Forbes sobre como a Sony já deixou claro que o preço do PS5 não será igual ao do PS4 no lançamento — US$ 400, ou R$ 2.141 em conversão direta. Em 2013, o preço do videogame da Sony se sobressaiu em relação aos US$ 499 do Xbox One, mas o jornalista aponta que um novo console custaria pelo menos US$ 450 com a economia de hoje em dia — ou R$ 2.407.

Ele ainda lembra que Kim Ryan, CEO da empresa, comentou em entrevista recente ao GamesIndustry.biz que a melhor forma de lidar com os desafios de lançar um novo console durante a pandemia é oferecendo o melhor valor possível, e isso não significa, necessariamente, o menor preço. Vale ressaltar, no entanto, que tudo isso não passa de especulação e que a Sony promete novidades sobre o PS5 para as próximas semanas.

