Rio Grande do Sul Deputada propõe mais policiais aposentados na segurança de escolas gaúchas

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Nadine Anflor defende ampliação dos programas já existentes com essa finalidade. (Foto: Paulo Garcia/AL-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A deputada estadual e ex-delegada Nadine Anflor (PSDB) enviou ao governo gaúcho um pedido de aumento do efetivo de policiais aposentados nas escolas públicas do Rio Grande do Sul, para prevenir a violência nesse tipo de ambiente. “Como parlamentar oriunda da segurança pública, tomei a iniciativa de solicitar a ampliação dos programas já existentes com essa finalidade na Brigada Militar e Polícia Civil”, reiterou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/deputada-propoe-mais-policiais-aposentados-na-seguranca-de-escolas-gauchas/

Deputada propõe mais policiais aposentados na segurança de escolas gaúchas

2023-04-06