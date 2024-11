Notícias Deputado bolsonarista pede explicações aos Estados Unidos por causa de obra em embaixada no Brasil

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2024

Parlamentar quer que EUA expliquem construção de megaestrutura na embaixada em Brasília. (Foto: Divulgação/Embaixada dos EUA)

Líder da oposição na Câmara, o deputado bolsonarista Filipe Barros (PL-PR) quer que os Estados Unidos expliquem a construção de uma megaestrutura na embaixada americana em Brasília. O pedido de explicação foi anunciado pelo parlamentar na quinta-feira (31/10) e protocolado na Câmara. Barros quer que a representação americana no Brasil explique o porquê da necessidade da obra.

O deputado pretende obter informações sobre valores, planta do novo edifício e utilidade de áreas subterrâneas previstas no projeto. O governo dos EUA gastará R$ 3,5 bilhões (US$ 623 milhões) na obra, e a edificação está na fase das fundações, que têm profundidade de 29 metros.

“Por se tratar de questão de soberania nacional, estou protocolando um pedido de esclarecimento para a Embaixada Americana explicar ao povo brasileiro o porquê da necessidade de uma estrutura tão grande com 9 andares subterrâneos”, escreveu o deputado no X (antigo Twitter), ao comentar a publicação de outro usuário da rede social.

Em maio de 2024, a embaixada dos Estados Unidos lançou a pedra fundamental da obra. O projeto da nova sede foi inspirado nas criações e referências arquitetônicas dos brasileiros Oscar Niemeyer e Roberto Burle Marx.

A expectativa é que o projeto seja concluído entre quatro e sete anos. O novo prédio da missão dos Estados Unidos terá nove andares subterrâneos. O novo prédio da embaixada terá 22 mil metros quadrados de área. Por motivos de segurança, a representação dos EUA no Brasil não revelou o que estará em seus andares subterrâneos.

No entanto, fontes da embaixada americana informaram que a obra não terá nove andares subterrâneos, como afirmou o deputado. Segundo elas, haverá apenas um andar abaixo do solo, onde funcionará a secção consultar.

Ainda de acordo com essas fontes, as vigas de sustentação do novo prédio terão 29 metros de profundidade, o que seria equivalente a nove andares.

Projeto

De acordo com a embaixada, a obra terá impacto econômico de US$ 315 milhões. A estimativa é que 2,4 mil trabalhadores sejam empregados durante a construção — 800 devem trabalhar diariamente durante o pico da construção. O projeto deve ser concluído em até 76 meses.

A área construída bruta terá cerca de 27 mil m², além de 21 mil m² bruto de chancelaria. No tour virtual disponibilizado pela embaixada, a edificação conta com três andares, quadras esportivas de basquete, tênis e vôlei, além de piscina e academia.

No espaço, serão 347 vagas de estacionamento, mais 1,1 mil m² de espaço comunitário.

A vegetação da área vai conservar a paisagem histórica e as características originais do pátio projetado pelo arquiteto paisagista brasileiro Roberto Burle Marx. O espaço terá 24 espécies de plantas nativas do Cerrado, além de outras 32 espécies nativas brasileiras.

