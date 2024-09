Política Deputado bolsonarista reconhece que pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes deve ir para o lixo

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2024

Delegado Caveira ainda chamou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de "frouxo". (Foto: Mario Agra/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Delegado Caveira (PL-PA) disse que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deve recusar o pedido de impeachment apresentado nessa segunda-feira (9), contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Por esse motivo, Caveira chamou Pacheco de “frouxo” e disse que ele quer “passar pano” para as atitudes de Moraes.

“Estive na entrega do pedido de impeachment de Alexandre Moraes ali com o presidente desta casa de leis [Rodrigo Pacheco]. É uma conversa fiada, uma conversa mole que vocês vão ver nas redes sociais. O presidente desta Casa, frouxo como ele é, querendo passar manteiga no bigode de gato, passar pano. Pela conversa que ele teve, este pedido de impeachment deve ir para o lixo. Não podemos permitir”, afirmou o parlamentar.

O deputado disse respeitar “a instituição STF, porém ninguém está acima da Constituição”. A declaração se deu quando o ato já estava esvaziado.

Diversos parlamentares da oposição foram ao encontro com Pacheco, mas se retiraram à medida em que discursaram nos microfones posicionados em frente à presidência do Senado. No momento em que Caveira atacou o presidente do Senado e disse que ele descartaria o pedido, os principais líderes da oposição já não estavam mais presentes.

O pedido, feito a partir de um abaixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas, foi protocolado nessa segunda.

O avanço do pedido de impeachment depende da decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Congressistas da oposição organizam o requerimento desde agosto.

Nas últimas semanas, a iniciativa ganhou força após a decisão do ministro de bloquear o uso do X (antigo Twitter) no Brasil. Parlamentares da oposição afirmam que a suspensão da rede social no País atenta contra a liberdade de expressão.

Pacheco tem sido cobrado por senadores da oposição sobre o assunto, mas não deve dar andamento ao pedido. Em agosto, o presidente do Senado defendeu ter “muita prudência” sobre requerimentos do tipo para evitar que o país “vire uma esculhambação”.

No sábado (7), em um gesto de união entre os Poderes, Pacheco, Moraes e o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, acompanharam o desfile do 7 de Setembro na tribuna de honra ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília (DF).

Envolvido nas articulações do pedido de impeachment, o vice-líder da Oposição no Senado, Eduardo Girão (Novo-CE), disse, nas redes sociais, que o abaixo-assinado pelo afastamento de Moraes tem o apoio de 1,4 milhão de brasileiros e cerca de 150 parlamentares assinaram o requerimento.

