Deputado britânico renuncia após admitir que assistiu a vídeos pornográficos duas vezes na Câmara

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2022

Neil Parish disse que continuaria como membro do Parlamento enquanto a investigação estivesse em andamento. (Foto: Reprodução)

Um parlamentar britânico que havia sido suspenso do Partido Conservador, do atual primeiro-ministro Boris Johnson, anunciou no sábado a sua renúncia após admitir que por duas vezes assistiu a vídeos pornográficos em seu telefone celular na Câmara dos Comuns “em um momento de loucura”.

Os conservadores suspenderam Neil Parish na sexta-feira (29) após ele se reportar ao comissário de regras do Parlamento.

Parish renunciou, apesar de ter dito anteriormente que continuaria como membro do Parlamento enquanto a investigação estivesse em andamento.

“No final, eu pude ver o furor e o prejuízo que estava causando à minha família e à minha associação eleitoral, não valia mais a pena continuar”, disse Parish em lágrimas em entrevista à BBC no sábado.

Parish, que é fazendeiro, disse que a primeira vez que viu material explícito ele o encontrou por acidente, ao procurar tratores em um website de nome semelhante, e que então assistiu “por um tempinho, o que não deveria ter feito”.

“Mas meu crime, meu maior crime, é que, em outra ocasião, eu entrei por uma segunda vez, e isso foi de propósito. Eu estava sentado, esperando para votar, ao lado da Câmara.”

Perguntado sobre o que passava por sua cabeça, ele descreveu como “um momento de loucura”.

No início da semana, a imprensa britânica relatou que uma ministra disse ter visto um colega homem olhando material pornográfico enquanto estava sentado ao seu lado na Câmara dos Comuns, e que o mesmo parlamentar depois assistiu pornografia durante uma audiência de comitê.

“Eu não tenho orgulho do que estava fazendo”, disse Parish, acrescentando que não tinha intenção de que aqueles a seu lado o vissem. “Eu não vou defender o que fiz. O que eu fiz foi absolutamente, totalmente errado… acho que eu saí completamente dos meus sentidos.”

O primeiro-ministro Boris Johnson, um colega de partido de Parish, afirmou que assistir pornografia é inaceitável em qualquer ambiente de trabalho. Johnson enfrenta uma crise por ter feito uma festa durante o auge da pandemia de covid-19.

Relatos de machismo

Segundo os jornais britânicos, a acusação inicial surgiu durante uma reunião de parlamentares conservadores na noite de terça-feira (27), na qual legisladoras compartilharam relatos de machismo e assédio por seus colegas.

De acordo com uma reportagem do “Sunday Times”, 56 membros do Parlamento enfrentam acusações de má conduta sexual e foram denunciados a um órgão de fiscalização da Casa.

“Esse comportamento é longe de ser incomum. É a misoginia institucional”, afirmou a parlamentar Nadia Whittome, do Partido Trabalhista, em sua conta em uma rede social.

