Por Cláudio Humberto | 12 de julho de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado federal Evair de Melo (PP-ES) acionou o Tribunal de Contas da União para apurar a legalidade da campanha “Defenda o Brasil”, deflagrada pelo PT após Donald Trump anunciar tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros. “As peças publicitárias ultrapassam os limites da crítica internacional e mergulham num discurso de polarização interna, com ataques explícitos a figuras da oposição, como Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas”, diz ofício enviado ao TCU.

Facção estruturada

Circula no Whatsapp instruções com links, cards, vídeos e ilustrações para o “engajamento” da campanha, lançada na sexta (11).

Até o pescoço

O deputado também cobrou explicações da Secom de Lula. Quer saber até que ponto a pasta está envolvida com a campanha.

Miou

Apesar do esforço do gabinete do ódio lulista, a campanha fracassou e nem conseguiu figurar entre os assuntos mais comentados do “X”.

Cheira mal

“O aparelhamento da máquina pública para servir ao PT é inaceitável”, avalia Evair, que desconfia de “crime contra o erário e a democracia”.

Grupo de profissionais do sexo opera na policlínica

O vereador do Recife (PE) Thiago Medina (PL) cobra o prefeito João Campos (PSB) para que desaloje a Associação Pernambucana das Profissionais do Sexo (APPS), que funciona no terceiro andar da Policlínica Centro. O parlamentar diz que o patrimônio público deve ser utilizado para o interesse público e que o espaço tem inúmeros usos possíveis prioritários, mas nenhum envolve sediar a APPS, uma associação privada. “A cidade afunda no abandono”, diz o vereador.

Falta transparência

A APPS usa o espaço sem pagar qualquer quantia e sem vínculo com o poder público. Medina questiona a legalidade da ocupação.

Caldo engrossou

Além de cobrar João Campos e a Secretaria de Saúde, o vereador avalia envolver o Ministério Público e o Tribunal de Contas na história.

Boquinha de siri

João Campos foi procurado para explicar a cessão do espaço à associação das profissionais do sexo. O espaço segue aberto.

Motivo não falta

Há dois meses, Lula (PT) foi à Rússia de Vladimir Putin para a festa do Dia da Vitória da 2ª Guerra. Só três líderes das Américas participaram: o ditador de Cuba, o ditador da Venezuela e o… presidente do Brasil.

Anti-diplomacia

Após Donald Trump aplicar tarifa de 50% no Brasil, o novo presidente do PT, Edinho Silva, disse na TV que “Trump é o maior líder fascista do século”. E o americano seria “racista”, diz o ex-ministro de Dilma.

Pasmaceira

A econômica nota de Hugo Motta (Rep-PB) sobre o tarifaço dos EUA a produtos brasileiros decepcionou governo e o setor produtivo. Após o acanhamento, Motta falou com Geraldo Alckmin. Está “à disposição”.

Mercado sagrado

Casa simples no subúrbio de Chicago (EUA) foi vendida pelo equivalente a R$2.089.350. A residência é antiga, quase 80 anos, mas ilustre morador passou a infância por lá: foi a casa do papa Leão XIV.

Nem coça

Aposta petista para redes sociais, o vereador mineiro Pedro Rousseff nem de longe faz cócegas nos números do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). No Instagram o placar de seguidores fica em 17,6 milhões a 271 mil. No X, outra goleada da oposição: 5 milhões contra 141,4 mil.

Batalhas online

Redes lutam para definir de quem é a culpa do tarifaço de Trump com hashtags: “CulpadoLula” e “CulpadoBolsonaro” rivalizam com 2,5 mil visualizações/hora contra Lula e 2 mil contra Bolsonaro, diz a Ritetag.

Rio brando

“Se um deputado federal licenciado realmente tiver mais força junto ao governo americano do que toda a diplomacia brasileira”, diz Marcel van Hattem (Novo-RS), “mais um motivo para afirmar: a culpa é do Lula”.

Nem tudo vale

Chris Pavlovski, CEO da Rumble, comemorou o tarifaço: “Parece um sonho ver o que o presidente Trump acabou de fazer com o Brasil”, diz, “se você censurar as plataformas americanas, poderá ser tarifado”.

Pensando bem…

…amigo do inimigo vira inimigo também.

PODER SEM PUDOR

Efeitos especiais

Então deputado estadual, Sebastião Almeida (PT) elogiava o governo federal pela entrega de ambulâncias em Guarulhos (SP), quando uma sirene disparou no plenário da Assembleia Legislativa paulista: “Juro que não é efeito sonoro do meu discurso!” avisou ao microfone. Era só um falso alarme de incêndio.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

