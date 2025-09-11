Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Colunistas Deputado critica criação da Fundação Caixa e alerta para desperdício de recursos públicos

Por Flavio Pereira | 11 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Deputado Ronaldo Nogueira lembra que já existem órgãos federais com atribuição de promover o combate à desigualdade

Foto: Divulgação
Deputado Ronaldo Nogueira lembra que já existem órgãos federais com atribuição de promover o combate à desigualdade. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado federal Ronaldo Nogueira (Republicanos) votou contra o Projeto de Lei nº 1312/2025, que autoriza a Caixa Econômica Federal a criar a Fundação Caixa.

Para Nogueira, a medida representa “mais uma estrutura pública para distribuir cargos e regalias às custas do erário”. Segundo o texto aprovado, a Caixa fará a doação do patrimônio inicial e poderá aportar recursos periódicos não reembolsáveis, vinculados ao lucro da instituição. Em caso de déficit, o banco ainda será responsável por cobrir as despesas da nova fundação.

Nogueira questiona a justificativa de que a entidade seria necessária para reduzir desigualdades e promover o desenvolvimento sustentável. Ele lembra que já existem órgãos federais com essa atribuição, como o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a Sudene, a Sudam, a Sudeco, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Cidades, além de autarquias como IBGE, Ibama, ICMBio e ANA.

“O Brasil já dispõe de estruturas suficientes para enfrentar esses desafios. Criar mais uma fundação é prova da falta de planejamento e da ineficiência na gestão pública”, afirmou o deputado.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Colunistas

O Estado Cordial
https://www.osul.com.br/deputado-critica-criacao-da-fundacao-caixa-e-alerta-para-desperdicio-de-recursos-publicos/ Deputado critica criação da Fundação Caixa e alerta para desperdício de recursos públicos 2025-09-11
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Justiça analisa ação que pede paralisação de obras da Corsan no distrito de Águas Claras, em Viamão
Política Advogado de Bolsonaro afirma que o ministro do Supremo Luiz Fux acolheu a tese da defesa ao votar pela absolvição do ex-presidente
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 55 milhões nesta quinta-feira
Política Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos; apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Pode te interessar

Colunistas O Estado Cordial

Bruno Laux Brasília reforça segurança na Praça dos Três Poderes para reta final do julgamento de Bolsonaro

Colunistas Voto do ministro Luiz Fux reforça o projeto de anistia, ao apontar “incompetência absoluta” e “cerceamento da defesa” pelo STF

Cláudio Humberto Voto arrasador de Fux dá força a projeto de anistia