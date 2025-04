Colunistas Deputado Dimas conhece programa de transparência de obras públicas em SP em evento com o governador Tarcísio

Deputado estadual Dimas Costa (PSD) esteve no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, para conhecer o programa São Paulo Pra Toda Obra, ao lado do governador Tarcísio de Freitas Foto: Matheus Leandro/Divulgação

A convite do presidente nacional do PSD e atual secretário de Governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, o deputado estadual do RS Dimas Costa (PSD) esteve no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, para conhecer o programa São Paulo Pra Toda Obra, ao lado do governador Tarcísio de Freitas. A intenção é aplicar proposta similar no Estado do Rio Grande do Sul.

Dimas participou, ao lado do governador Tarcísio, do evento de lançamento do programa, iniciativa com foco na visibilidade às obras públicas estaduais, reunindo em uma única plataforma todas as informações sobre obras em andamento, concluídas e planejadas — com dados abertos, mapas interativos e acompanhamento em tempo real.

“É um programa que valoriza cada obra, dá visibilidade ao dinheiro investido e cria um canal direto com a população. O que vimos aqui é gestão eficiente, com foco em resultado, transparência e boa comunicação com a sociedade”, destacou Dimas.

Deputado avalia propor uma ferramenta semelhante no Rio Grande do Sul

Entusiasta da área de infraestrutura e mobilidade urbana, o deputado anunciou que pretende estudar, junto ao governo do Rio Grande do Sul, a criação de uma ferramenta semelhante para o acompanhamento e valorização das obras públicas. “O governo de Eduardo Leite já tem entregas importantes em andamento, e esse modelo pode ajudar a comunicar ainda melhor esse trabalho. É uma forma de reforçar a transparência, aproximar o cidadão das políticas públicas e mostrar o impacto positivo de cada investimento feito com dinheiro público”, completou.

Dimas também esteve reunido com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, quando tratou, entre outros assuntos, sobre os rumos da sigla no Rio Grande do Sul. Kassab cumprimentou o deputado pelo trabalho realizado nestes primeiros meses de mandato e reforçou o seu desejo de ver o correligionário novamente na disputa à Assembleia Legislativa no ano que vem, com a expectativa de ampliar a votação obtida em 2022, que foi de 28 mil votos.

