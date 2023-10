Mundo Deputado do Brasil que propôs título de cidadão honorário a Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, se arrepende

O primeiro-ministro israelense receberá o "título honorífico de cidadão honorário do Estado de Rondônia" Foto: Reprodução/Twitter @netanyahu O primeiro-ministro israelense receberá o "título honorífico de cidadão honorário do Estado de Rondônia". (Foto: Reprodução/Twitter @netanyahu) Foto: Reprodução/Twitter @netanyahu

O deputado estadual delegado Lucas (PP-RO), autor do decreto lei que concedeu o “título honorífico de cidadão honorário do Estado de Rondônia” a Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, afirmou que está avaliando uma possibilidade jurídica de revogar a concessão da honraria.

O parlamentar explicou, em uma nota de esclarecimento publicada em suas redes sociais, que o projeto para homenagear Netanyahu surgiu depois que ele foi convidado a compor a Frente Parlamentar Brasil-Israel, criada pela bancada federal e com participação de Assembleias Estaduais. Delegado Lucas mencionou a previsão de uma viagem em comitiva para o país do Oriente Médio.

Especificamente sobre o decreto, o deputado rondoniense informou que a proposta foi debatida na segunda quinzena de setembro e redigida em 3 de outubro, antes do conflito entre Israel e Hamas.

“Infelizmente o protocolo do documento só ocorreu no dia 9 de outubro, quando os bombardeios já tinham iniciado”, diz o posicionamento.

O parlamentar disse ainda lamentar profundamente as vítimas da guerra entre Israel e Hamas e expressou solidariedade com todos os cidadãos que estão sendo afetados pelo “conflito devastador”.

“Diante do fato e permanência dos bombardeios, o deputado está avaliando uma possibilidade jurídica de revogar a concessão do referido título”, acrescentou a nota.

O decreto legislativo 2.403, de 11 de outubro de 2023, publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (16), e assinado pelo presidente da Casa, o deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), Netanyahu foi merecedor da homenagem “pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia” — embora o político israelense nunca tenha pisado na unidade federativa do norte do país.

Na justificativa que apresentou no documento enviado à Assembleia, o parlamentar argumentou que o primeiro-ministro israelense, de origem judaica, é “reconhecido como amigo da comunidade Evangélica Brasileira” e destacou uma série de contribuições de Bibi para a cooperação entre Brasil e Israel e para o mundo, da literatura às relações internacionais.

“Benjamin Netanyahu destacou-se como líder de destaque, desempenhando papel fundamental no fortalecimento dos laços entre Israel e o Brasil. Sua visão e comprometimento foram fundamentais para o estabelecimento de parcerias significativas que transcendem fronteiras geográficas”, escreveu o deputado, dizendo ainda aguardar ansiosamente “a visita do Primeiro Ministro a Rondônia”.

Benjamin Netanyahu, também conhecido como Bibi, tem 73 anos e é o premiê mais longevo Israel. Seu nome rodou o mundo no último ano, após a proposta de uma reforma do Judiciário de Israel que dá ao primeiro-ministro o poder de reverter decisões da Suprema Corte, entre outros pontos. A proposta foi aprovada e gerou alguns dos maiores protestos que Israel já viu. Recentemente, Netanyahu voltou a se tornar um dos assuntos mais comentados, por conta do desencadeamento da guerra entre Hamas e Israel.

