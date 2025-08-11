Colunistas Deputado Dr. Thiago Duarte diz que ainda não vai assumir a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

Por Flavio Pereira | 11 de agosto de 2025

No inicio do mês de julho, o governador Eduardo Leite anunciou o deputado Dr. Thiago Duarte como novo secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Dr. Thiago Duarte (União Brasil) não vai assumir a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos . Ontem à noite, pelo telefone, o deputado esclareceu ao colunista que “pelo menos por enquanto, permaneço na Assembleia Legislativa”. Thiago Duarte, que é médico e advogado, explicou que “eu dependo da decisão judicial. Não tenho como assumir a Secretaria as Justiça procedendo com uma injustiça contra o meu partido, que teria sua bancada reduzida. O meu partido elegeu três deputados estaduais, e não pode ficar com dois”.

O impasse surgiu porque a primeira suplente, que seria Bárbara Penna, trocou o União Brasil pelo Podemos. O deputado entende que a vaga deveria ficar com o segundo suplente, Ruy Irigaray, pai do ex-deputado homônimo, que permanece no União Brasil. ”

Thiago Duarte lamenta o impasse:

– O presidente da Assembleia (Pepe Vargas, do PT) havia me garantido que resolveria esta questão administrativamente, mas preferiu empurrar com a barriga. O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) também não decidiu, e eu permaneço por enquanto na Assembleia Legislativa, até uma decisão final sobre a vaga de suplente”, disse.

Mais de 27 mil inscritos garantiram sucesso da Cidade da Advocacia da OAB/RS

Promovida pela OAB/RS e pela Caixa de Assistência dos Advogados, a 4ª edição da Cidade da Advocacia, realizada de 5 a 9 de agosto em Porto Alegre, bateu recorde de público e se consolidou como o maior evento jurídico gratuito do país. Foram mais de 27 mil inscritos — superando as 20 mil inscrições de 2024 — em um espaço que reuniu mais de 100 palestras em 12 palcos simultâneos, somando 500 horas de conteúdo simultâneo.

O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, celebrou o sucesso da Cidade da Advocacia e se emocionou com a adesão do público:

-Ver a advocacia reunida em um evento dessa magnitude, com tanta participação e energia, é motivo de orgulho. O sucesso do evento reforça o compromisso da Ordem em promover formação, integração e inovação para todos os profissionais”, declarou o dirigente da OAB.

Nesta segunda-feira, a Medalha do Mérito Farroupilha para o presidente da OAB

Nesta segunda-feira (11) o deputado Gustavo Victorino (Republicanos) prestará homenagem ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamachia, com a entrega da Medalha do Mérito Farroupilha, em solenidade no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa, às 11h.

Ministros do STF apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela Lei Magnitsky?

O jornalista Lauro Jardim (O Globo) menciona fontes confiáveis para dois registos importantes sobre os calafrios que a aplicação da Lei Lei Magnitsky provoca nos ministros do STF:

– A semana passada em especial foi (mais uma) de intensa romaria de políticos, advogados e empresários no gabinete de Gilmar Mendes. A propósito, em alguns desses encontros, Gilmar reconhece certos excessos em decisões de Alexandre de Moraes. Mas deixa claro que não deixará de apoiá-lo.10/08/2025 09h40

– Um político influente, com décadas de Parlamento nas costas e acesso direto a vários ministros do Supremo relata que os magistrados estão apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela Lei Magnitsky: “Imagine só isso acontecer no estágio de vida deles. Ninguém quer uma coisa dessas”. 10/08/2025 07h20

Pareceres para punição dos deputados serão entregues quarta-feira

O corregedor da Câmara, Daniel Coronel (PSD-BA), deve apresentar até quarta-feira os pareceres dos processos disciplinares contra parlamentares que obstruíram os trabalhos da Casa. Ao todo, pelos menos 14 congressistas, que são alvos de representações, poderão ter seus mandatos suspensos por até seis meses. Entre eles, Marcel Van Hattem (Novo-RS),e Zucco (PL-RS), que foram denunciados por PT, PSB e PSOL.

Contratação de coquetéis e bebidas: os gastos de Lula e Eduardo Leite

Em outubro de 2024,o governo Lula abriu uma licitação de R$ 16 milhões para custear eventos da Presidência, que inclui R$ 358 mil com bebidas. Entre os itens de destaque estava a contratação de bebidas para coquetéis, com um custo estimado de R$ 358 mil. A lista incluiu desde bebidas não alcoólicas até uísque, gim, vodca e Campari. Além disso, o documento especifica que os convidados devem ser recebidos com vinhos e espumantes nacionais premiados, além de licores e digestivos, todos servidos em copos e taças de cristal.

No estado, pregão pode chegar a R$ 16,2 milhões

Este ano, o governo do Rio Grande do Sul anunciou a abertura de um pregão para contratar serviços de coquetel e coffee break estimados em R$ 16,2 milhões. O valor máximo do pregão está R$ 200 mil acima dos serviços que Lula contratou para a presidência da República. O último prestador desse serviço ao governo gaúcho, uma empresa de Igrejinha, teve seu contrato encerrado em 21 de fevereiro.

