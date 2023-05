Política Deputado entrou na mira da Polícia Federal após investigadores levantarem três indícios de fraude em sua carteira de vacinação

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











O deputado federal Gutemberg Reis de Oliveira (MDB-RJ) é alvo de buscas da Operação Venire. (Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado Gutemberg Reis de Oliveira (MDB-RJ), alvo de buscas da Operação Venire assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), entrou na mira da Polícia Federal após investigadores levantarem três indícios de fraude em sua carteira de vacinação. A suspeita inicial foi o fato de o registro de sua imunização contra a covid-19 ter sido lançado no sistema do Ministério da Saúde pela mesma servidora que excluiu dados de suposta vacinação do ex-chefe do Executivo federal da plataforma.

De acordo com os dados do SUS, Gutemberg teria sido vacinado pela primeira vez contra a covid-19 no dia 16 de junho de 2022. Já a segunda dose teria sido aplicada em 18 de novembro do mesmo ano. Ambas as imunização teriam ocorrido no Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias.

Também chamou atenção da PF a vacinação exclusiva do deputado. Segundo a corporação, o servidor em tese responsável pela aplicação do imunizante no deputado efetuou vacinas apenas no dia em que Gutemberg tomou a primeira dose.

Além disso, no dia em que o parlamentar teria sido vacinado, ele fez diversas publicações nas redes sociais, afirmando que passou a semana em Brasília. Um dos posts consta uma foto de Oliveira ao lado do exministro da Justiça Anderson Torres – atualmente preso por suposta omissão ante os atos golpistas de 8 de janeiro.

Duque de Caxias

Os dados das duas vacinações só foram inseridos no sistema do Ministério da Saúde na data de aplicação da segunda dose, pela servidora Claudia Helena Acosta Rodrigues da Silva. Ela é chefe da Central de Vacinas de Duque de Caxias. No dia em que a Venire foi deflagrada, ela foi conduzida à sede da Polícia Federal no Rio para prestar esclarecimentos. A ligação entre Claudia e a vacinação de Gutemberg, junto dos demais indícios colhidos pela corporação, fez a Polícia Federal suspeitar do envolvimento do deputado com uma “associação criminosa para a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde, em benefício de várias pessoas ligadas ao círculo próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro e do seu então chefe da Ajudância de Ordens, Mauro Cid”.

As suspeitas levaram a PF a bater à porta de Gutemberg. A Operação Verine também fez buscas no gabinete do parlamentar em Brasília. A Procuradoria-Geral da República não encampou o pedido da PF para fazer buscas contra o deputado.

Ao analisar o caso, o ministro Alexandre de Moraes considerou que estavam presentes os requisitos para autorizar as buscas, diante dos indícios de ocorrência do delito de peculato eletrônico – “inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/deputado-entrou-na-mira-da-policia-federal-apos-investigadores-levantarem-tres-indicios-de-fraude-em-sua-carteira-de-vacinacao/

Deputado entrou na mira da Polícia Federal após investigadores levantarem três indícios de fraude em sua carteira de vacinação

2023-05-07