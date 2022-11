Mundo Deputado estadual é eleito na Pensilvânia após morrer há um mês

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Deputado morreu aos 85 anos após quase quatro décadas de mandato. (Foto: Reprodução/Twitter)

Um deputado do estado da Pensilvânia, no Nordeste dos Estados Unidos, foi reeleito por uma maioria esmagadora de votos, segundo números provisórios das eleições legislativas divulgados por veículos de imprensa local. O candidato, no entanto, morreu há um mês em decorrência de um câncer.

Trata-se do democrata Tony DeLuca, 85 anos, que morreu por complicações causadas por um linfoma, no dia 9 de outubro, quando já era tarde demais para mudar os boletins de votos.

O deputado, que concorreu por 20 anos à Assembleia Legislativa do 32º distrito da Pensilvânia, ao redor de Pitssburgh, foi reeleito com 86% dos votos após 98% de apuração das urnas. A sua eleição aciona automaticamente uma recontagem.

“Estamos terrivelmente triste de termos perdido o deputado Tony DeLuca, mas estamos orgulhoso que de ver que os eleitores continuaram manifestando sua confiança nele e no seu compromisso com os valores democráticos o reelegendo de forma póstuma”, tuitou a direção do Partido Democrata no estado.

O comitê de campanha do partido Democrata no estado informou que uma “eleição especial” acontecerá em breve.

A adversária, Queonia “Zarah” Livingston, do Partido Verde, recebeu apenas 14% dos votos dos eleitores. Apesar de reconhecer a derrota, ela foi às redes sociais reclamar da decisão da população.

“Votar ‘seguro’ significa porque as pessoas do meu distrito decidiram votar no cara que já faleceu; para honrar seu legado. Agora não temos ninguém em nosso distrito para nos representar até que a eleição especial termine. Eu adoraria que alguém me dissesse como isso é melhor”, questionou a candidata em publicação no Twitter.

Setoristas de política norte-americanos comentam que a grande quantidade de votos para o democrata se deu por pessoas que não souberam da notícia do falecimento dele, mas também porque eleitores preferiram a ideia de ter um novo pleito do que eleger a candidata do Partido Verde.

Esta não é a primeira vez que um candidato vence uma eleição após morrer. Em 2018, o republicano Dennis Hof ganhou um assento no Senado de Nevada, apesar de ter morrido no mês anterior. Ao contrário do que ocorrerá na Pensilvânia, sua vitória não desencadeou uma eleição especial. Isso porque, pela lei estadual de Nevada, as autoridades podem nomear outro republicano para ocupar o lugar durante todo o mandato.

