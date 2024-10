Política Deputado expulso do PL diz que Bolsonaro exigiu sua saída

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Em uma postagem nas redes sociais, Mano agradeceu ao presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, e falou de Bolsonaro. (Foto: Saulo Roberto/SVM)

Recém-expulso do Partido Liberal (PL) a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Júnior Mano (CE) usou as redes sociais para divulgar que o partido fez coligações com o Partido dos Trabalhadores (PT) em mais cidades.

A expulsão se deu após o parlamentar participar de evento de campanha de Evandro Leitão (PT), que disputa o segundo turno das eleições na capital do Ceará, Fortaleza, contra o deputado federal André Fernandes (PL). Bolsonaro é presidente de honra do PL e teria ficado incomodado com a declaração de apoio do correligionáro.

No Instagram, Mano compartilhou uma notícia sobre a coligação na capital maranhense, São Luís, em que o candidato Duarte Júnior (PSB) reuniu legendas antagônicas no plano nacional, como PT e PL. “Incoerência tem só no Ceará? Maranhão teve coligação”, escreveu o deputado expulso.

Na noite de sexta-feira (18), o cearense Júnior Mano gravou vídeo para informar que recebeu uma ligação do presidente estadual do PL, deputado Carmelo Neto, avisando que Bolsonaro pediu sua expulsão do partido pelo apoio ao candidato Evandro Leitão para prefeito de Fortaleza.

“Votei em Bolsonaro em 2022, e quando o bolsonarismo é contrariado, sempre é tratado como forma de ingratidão”, disse Mano.

Por fim, ele reafirmou seu voto no candidato petista: “Expus meus pensamentos e decidi o que é o melhor para a Capital e virei vítima de perseguição! As pessoas estão acima dos partidos. Por isso, irei de Evandro Leitão”.

Eleições em Fortaleza

Fortaleza é uma capital que terá embate direto entre o PL de Bolsonaro e o PT do presidente Lula. O petista, inclusive, esteve na cidade na semana passada para reforçar a campanha de Evandro Leitão.

A pesquisa Datafolha divulgada na quinta (17) mostra André Fernandes com 45% dos votos e Leitão com 43%, em situação de empate técnico. A situação acirrada em Fortaleza tem levantado a atenção dos principais nomes dos partidos.

No primeiro turno, o candidato apoiado pelo ex-presidente ficou com 40,20% dos votos válidos, enquanto o apoiado pelo atual presidente conseguiu 34,33%.

O Datafolha entrevistou 826 eleitores presencialmente entre os dias 15 e 17 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pelo jornal O Povo e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo CE-01856/2024.

