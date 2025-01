Política Deputado federal Nikolas Ferreira ironiza possível candidatura de Gusttavo Lima à Presidência da República

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Nikolas também disse que Lima pode ser uma opção, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) siga inelegível. (Foto: Ag. Câmara)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após o sertanejo Gusttavo Lima declarar interesse em disputar a eleição presidencial de 2026, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou a possibilidade do cantor disputar o próximo pleito. Ele, no entanto, também disse que Lima pode ser uma opção, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) siga inelegível.

“Que cachaça é essa que o Gusttavo Lima tomou que, agora, ele quer virar presidente? O cara é o maior cantor estourado do Brasil. Não precisava arrumar problema nenhum na cabeça e agora está dando a cara a tapa para entrar na política. Isso é admirável. Imagina no dia do posse? Embaixador chegou”, diz Nikolas Ferreira em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. “Se colocar o Leonardo de vice, acabou.”

Na gravação, o deputado lembrou que o sertanejo foi um apoiador do ex-presidente. Segundo Nikolas Ferreira, o nome de Lima pode ser uma opção caso Bolsonaro não possa disputar a próxima eleição.

“Ele desde o início se posicionou a favor do Bolsonaro em todos os momentos. Mesmo estando no meio mais mimizento e cancelador do mundo”, diz Nikolas Ferreira, que acrescentou: “Se o sistema deixar o Bolsonaro ir para a candidatura, esquece, todo mundo com ele. Isso até o Gusttavo Lima sabe. Mas se o sistema não deixar o Bolsonaro se candidatar (…) O Gustavo Lima até então se demonstra uma opção.”

Gusttavo Lima disse ter interesse em disputar a Presidência da República em uma entrevista ao portal Metrópoles. Em nota enviada ao jornal O Globo, a assessoria de imprensa do sertanejo disse que o “nome do cantor está à disposição, caso o país venha a precisar”.

“Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar (…) Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem”, disse Gusttavo Lima ao portal.

Próximo do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), que também já anunciou ter intenções de disputar a Presidência, Gusttavo Lima não está no momento filiado a um partido político. O sertanejo já declarou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao ex-coach Pablo Marçal durante a campanha à Prefeitura de São Paulo em 2024.

Em setembro, o sertanejo foi indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco por lavagem de dinheiro e organização criminosa em um suposto esquema envolvendo o site de apostas Vai de Bet. Ele chegou a ser alvo de um pedido de prisão preventiva, mas o Tribunal de Justiça do estado reverteu a medida. O Ministério Público de Pernambuco defende o arquivamento das investigações contra o sertanejo. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/deputado-federal-nikolas-ferreira-ironiza-possivel-candidatura-de-gusttavo-lima-a-presidencia-da-republica/

Deputado federal Nikolas Ferreira ironiza possível candidatura de Gusttavo Lima à Presidência da República

2025-01-03