Política Deputado federal pede convocação de ministro após ofensa de Janja a Elon Musk

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Van Hattem afirma que as declarações da primeira-dama podem comprometer relações diplomáticas com os Estados Unidos. Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Van Hattem afirma que as declarações da primeira-dama podem comprometer relações diplomáticas com os Estados Unidos. (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados) Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) protocolou um pedido de convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para prestar esclarecimentos a uma comissão da Câmara dos Deputados após a primeira-dama Janja da Silva ter xingado o empresário Elon Musk.

Durante uma palestra em um evento sobre desinformação no Cria G20, Janja estava discursando e quando foi atrapalhada por uma buzina de navio disse: “Alô, acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive, fuck you Elon Musk.”

Musk foi nomeado pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para chefiar o Departamento de Eficiência Governamental.

Um dos pontos que o deputado utilizou para justificar a convocação de Vieira foi justamente o fato de Musk assumir um cargo de alto escalão no governo. Segundo Van Hattem, a relação do empresário com o Brasil pode ser “influenciada por declarações dessa natureza”.

“É necessário avaliar como declarações feitas por representantes do governo brasileiro, ainda que em caráter pessoal, podem ser percebidas e impactar a cooperação internacional, especialmente em temas estratégicos e econômicos”, afirma o documento.

O pedido foi protocolado na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, que ainda deverá deliberar sobre a convocação do ministro.

Reação da oposição

Após as declarações de Janja, a oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu. A declaração municiou bolsonaristas nas redes sociais para fazer críticas à presidência brasileira do G20 e desviar a atenção do fórum internacional.

Nas plataformas digitais, diversos representantes da direita acusaram Janja de criar uma crise diplomática com o futuro governo dos Estados Unidos.

“Já temos mais um incidente diplomático”, escreveu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) escreveu: “Esse é o nível do governo Lula da Silva — com consequências diplomáticas”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/deputado-federal-pede-convocacao-de-ministro-apos-ofensa-de-janja-a-elon-musk/

Deputado federal pede convocação de ministro após ofensa de Janja a Elon Musk

2024-11-17