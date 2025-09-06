Domingo, 07 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Deputado federal Rui Falcão pede apreensão do passaporte de Tarcísio de Freitas

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Motivação da representação é a atuação de Tarcísio em Brasília para apoiar um projeto de anistia que poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Agência Brasil)

O deputado federal Rui Falcão (PT-SP) protocolou uma representação no Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando a adoção de medidas cautelares contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Entre os pedidos feitos à Corte estão a retenção do passaporte do governador e a proibição de viagens ao exterior.

A motivação da representação é a atuação de Tarcísio em Brasília para apoiar um projeto de anistia que poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O governador esteve na capital federal no dia 2 de setembro, data que marcou o início do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) de Bolsonaro e outros sete réus acusados de participação em uma tentativa de golpe de Estado.

De acordo com Rui Falcão, a conduta do governador pode configurar obstrução de justiça, sob o argumento de que sua movimentação política teria o objetivo de promover uma “interferência direta no exercício do Poder Judiciário”, por meio da articulação para acelerar a tramitação de uma proposta de anistia.

Além das medidas relacionadas ao passaporte e às viagens internacionais, a petição apresentada também solicita que Tarcísio seja impedido de se comunicar com os réus envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, e que seja aberto um inquérito para investigar possível tentativa de obstrução da Justiça por parte do governador.

A representação foi protocolada como uma petição dentro da Ação Penal 2668, processo que tramita no Supremo Tribunal Federal e que julga os episódios relacionados à suposta tentativa de golpe. Segundo o gabinete do parlamentar, há conexão entre os casos, o que justificaria a inclusão da petição nesse processo. O STF confirmou que a petição foi recebida oficialmente.

Além de Rui Falcão, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) também se manifestou publicamente sobre a atuação de Tarcísio. Segundo ele, “o governador deve ser responsabilizado por obstrução de justiça e associação ao crime organizado”, em referência à participação de Tarcísio nas articulações políticas ligadas ao projeto de anistia.

Até o momento, não há decisão do STF sobre o acolhimento ou não das medidas cautelares solicitadas. Também não há manifestação pública do governador Tarcísio de Freitas sobre a representação apresentada.

O projeto de anistia mencionado tem gerado debates dentro e fora do Congresso Nacional, com diferentes interpretações sobre sua abrangência e os impactos que poderia ter em processos judiciais em curso. (Com informações do portal Poder360)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Depoimento do então comandante da Aeronáutica confirma que o general Paulo Sérgio, então ministro da Defesa, quis “demover” Bolsonaro de dar um golpe
Eduardo Bolsonaro afirma que só aceita anistia “ampla e irrestrita” se incluir seu pai
https://www.osul.com.br/deputado-federal-rui-falcao-pede-apreensao-do-passaporte-de-tarcisio-de-freitas/ Deputado federal Rui Falcão pede apreensão do passaporte de Tarcísio de Freitas 2025-09-06
Deixe seu comentário

Últimas

Política Michelle ataca o Supremo e chama ministros de tiranos às vésperas do julgamento de Bolsonaro
Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro
Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo
Mundo Drone lançado do Iêmen atinge aeroporto em Israel
Política Sem ministros do Supremo e com presidente da Câmara dos Deputados, Lula participa do desfile do 7 de Setembro
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 14 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Política Governo federal distribui bonés com lema “Brasil Soberano” em desfile em Brasília
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar em Porto Alegre
Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.670 vagas de emprego
Esporte Brasil leva a melhor sobre o Japão e garante medalha de bronze no Mundial de Vôlei
Pode te interessar

Política Michelle ataca o Supremo e chama ministros de tiranos às vésperas do julgamento de Bolsonaro

Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro

Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo

Política Sem ministros do Supremo e com presidente da Câmara dos Deputados, Lula participa do desfile do 7 de Setembro