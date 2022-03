Política Deputado Gabriel Souza é o pré-candidato do MDB ao governo gaúcho

Por Redação O Sul | 27 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Gabriel foi escolhido como o representante do MDB para disputar o comando do Palácio Piratini por 57 votos favoráveis e dois contrários. Foto: Ivo Gonçalves/MDB-RS/Divulgação Gabriel foi escolhido como o representante do MDB para disputar o comando do Palácio Piratini por 57 votos favoráveis e dois contrários. (Foto: Ivo Gonçalves/MDB-RS/Divulgação) Foto: Ivo Gonçalves/MDB-RS/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Deputado Gabriel Souza é o pré-candidato do MDB ao governo gaúcho

O Diretório do MDB confirmou neste domingo (27) o deputado estadual Gabriel Souza como pré-candidato a governador do Rio Grande do Sul. “Algo inacreditável está acontecendo aqui hoje. Entrei para esse partido com 15 anos de idade. Não sou filho de políticos famosos e nem tenho sobrenome de grife, eu sou Souza, como metade da população gaúcha”, disse com voz embargada o pré-candidato.

Gabriel foi escolhido como o representante do MDB para disputar o comando do Palácio Piratini por 57 votos favoráveis e dois contrários. Antes da escolha do nome do pré-candidato, o Diretório Estadual votou também a moção encaminhada por um grupo de filiados que pedia que a decisão fosse avalizada por um colégio eleitoral ampliado. A moção recebeu 56 votos contrários e 3 favoráveis, o que valida a escolha de Gabriel e a imediata definição da sigla no quadro eleitoral do Estado.

Emocionado

Com a voz embargada e apesar de apenas 38 anos de idade, ele falou sobre a sua trajetória de 23 anos de militância. “Todos nós que estamos aqui hoje temos história. E eu respeito a história de todos. Ninguém é mais emedebista do que o outro, somos uma grande família”, discursou o pré-candidato.

Cerca de 800 estiveram presentes na reunião aberta do Diretório Estadual, realizada em Porto Alegre.

Alceu Moreira

Na quarta-feira (23), o deputado federal Alceu Moreira divulgou uma carta dizendo que “acontecimentos dos últimos meses” minaram sua pré-candidatura ao Palácio Piratini e reclamando da “falta de palavra e lealdade de quem menos podia esperar”.

Na carta, o deputado federal informou que focará na busca do novo mandato a deputado federal. Além disso, ressaltou ainda que seguirá rodando o Estado para reforçar as bases do partido. Porém, também deixou claro que o seu nome está “à disposição desde que para ser solução das causas mais nobres do meu partido e do meu Estado”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política