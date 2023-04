Geral Deputado nega assédio a uma colega e fala em “montagem de uma farsa”

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2023

Deputada acusou parlamentar de ter dado um “cheiro” em seu pescoço durante a reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. (Foto: Reprodução)

O deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA) negou ter assediado a colega da Câmara dos Deputados, Júlia Zanatta (PL-SC). De acordo com o parlamentar, a bolsonarista teria congelado uma imagem no intuito de ferir sua honra. No início da tarde de quarta-feira (12), Zanatta acusou Jerry de ter dado um “cheiro” em seu pescoço durante a reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, que recebeu na terça-feira o ministro da Justiça Flávio Dino. Ao jornal O Globo, o deputado do PCdoB negou as acusações e disse ser vítima de “montagem de uma farsa”.

De acordo com Jerry, ele interveio em uma discussão entre Zanatta e Lidice da Mata (PSB-BA), para pedir respeito a parlamentar aliada. Nas imagens divulgadas pela bancada do PL, é possível identificar o momento em que ele diz “40 anos de mandato” no ouvido da bolsonarista.

O deputado afirma que, na hora do ocorrido, Zanatta reagiu normalmente:

“Ela continuou o diálogo. Quase 24 horas depois foi às redes dizer que foi assediada. Estou indignado, não cometi o ato que a deputada me imputa, ela congelou a imagem e desvirtuou. Absurdo que se cometa um fato dessa natureza, tentando atingir a honra de alguém por uma divergência política. Tudo isso mostra a montagem de uma farsa.”

Jerry diz ainda que irá tomar as medidas cabíveis por ser “vítima de um caso de violência” contra a sua honra.

Líder da bancada do PCdoB na Câmara, a deputada Jandira Feghali (RJ) reiterou a versão do deputado, e declarou que Zanatta “vive de escândalos”.

“Acusação é absurda. É mentira, essa deputada vive de fake news, o vídeo responde. Ela estava agredindo outra deputada, membro da bancada feminina. Ela vive de escândalos. Ele falou perto dele para que parasse. Ela congelou a imagem e fez isso, como se fosse um assédio”, alega Feghali.

A parlamentar também pediu investigação contra a bolsonarista e absolveu o colega de partido, reiterando que o PCdoB não irá instaurar investigação sobre o tema ou praticar qualquer sanção pelo caso.

“Não há o que investigar sobre o Marcio Jerry. Há sim o que apurar sobre a prática de fake news da deputada. Ele agiu de forma íntegra. O PCdoB não vai apurar nada.”

A Câmara dos Deputados afirmou que não se manifestará sobre casos entre parlamentares.

Entenda

Na manhã de quarta-feira, Júlia Zanatta acusou Márcio Jerry de assédio. A parlamentar publicou nas suas redes sociais na quarta-feira a imagem da reunião que ocorreu na terça-feira.

“Nunca dei liberdade para esse deputado e nem sabia qual era o nome dele, mas ele se sentiu LIVRE para chegar por trás de mim. A sorte que alguém pegou a cena ABSURDA!”, relatou em suas redes sociais. Procurada, a parlamentar disse que Jerry teria dado um “cheiro em seu pescoço”.

Zanatta afirmou que avalia junto à bancada do PL quais medidas legais serão tomadas. A deputada disse ainda que esperou as imagens para denunciar o caso.

Os colegas da catarinense também repudiam o ocorrido. No Twitter, o deputado federal André Fernandes (PL-CE) prestou solidariedade: “As câmeras capturaram tudo. O assediador tem que ser responsabilizado urgente”, defendeu o bolsonarista.

Já o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), afirmou que “atitudes serão tomadas” e sinalizou apoio: “Conte comigo”. As informações são do jornal O Globo.

